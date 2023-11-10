Фанатка Zero People ударила омоновца по бедру и стала фигуранткой уголовного дела

На кадрах фанатка накричала на бойца, а тот ударил ее головой об стену. Женщина сопротивлялась. Правоохранители, по словам издания, вменили ей как минимум один удар по бедру.

Потерпевшим оказался командир одного из подразделений ОМОНа. Уголовное дело возбудили по статьям 318 УК России «Применение насилия в отношении представителя власти» и 319 «Оскорбление представителя власти».

Группу Zero People создали участники группы Animal Jazz Александр Красовицкий и Александр Заранкин. В октябре они выпустили альбом «Песни времени». Музыканты извинились перед зрителями за срыв концерта и пообещали продолжать выступать.

Сотрудники ФСБ и ОМОНа незадолго до начала концерта ворвались в клуб «Космонавт» на Бронницкой улице 9 ноября. Они заставили около 300 зрителей лечь на пол, спустя время разрешили встать, проверили документы и отпустили, сняв все на камеру.

Большинство гостей спели песни Zero People и спокойно ушли, но 50-летняя женщина оказала сопротивление. Она подралась с омоновцем.

«Я заплатила деньги. <…> Убери свои руки отсюда», - кричала она.