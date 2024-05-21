Фальшивые афиши концерта Гуфа расклеили в Екатеринбурге

Выступление якобы должно было состояться 14 июня в концерт-холле «Свобода». Однако в заведении эту информацию опровергли.

«Ни мы, ни представители артиста не имеют отношения к данным афишам. Это мошенники. <…> Покупайте билеты только на официальных ресурсах», - заявили представители площадки.

Ранее злоумышленники превратили памятник певцу Иосифу Кобзону в Москве в наркошоп. Они разместили на 12 металлических табличек с QR-кодами, которые вели на сайт по продаже запрещенных веществ.