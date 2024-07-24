Эвакуация взорванной на севере Москвы машины попала на видео

Московский суд постановил заключить под стражу 23-летнего москвича, которого подозревают в двойном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, подсудимый поджег дверь в квартиру, в которой находились его мать и бабушка. Во время судебного заседания обвиняемый возразил против ареста и заявил, что не собирается скрываться от правосудия.

Пожар произошел в жилом доме произошел на улице Краснобогатырской. Спасатели потушили огонь и обнаружили тела двух женщин 1934 и 1968 годов рождения. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», ход расследования контролирует прокуратура.

Ранее житель Москвы зарезал в квартире на Тайнинской улице двух родственниц. Мужчина признал свою вину и рассказал, что убил женщин из-за личных неприязненных отношений. Суд арестовал обвиняемого. За двойное убийство матери и бабушки 33-летнему преступнику грозит до 20 лет колонии.