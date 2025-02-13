13 февраля 2025, 22:51

«Эту тайну уношу с собой». Две предсмертные записки всплыли в деле о пропаже молодой матери в Прикамье

360.ru
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Следователи Пермского края вернулись к расследованию уголовного дела об исчезновении молодой матери, которая пропала 18 лет назад. Подозреваемый в убийстве покончил с собой, оставив загадочную записку. В беседе с 360.ru дочь пропавшей Анастасия заявила, что именно он причастен к исчезновению ее матери.

«Следствие мне объяснило, что они знают, что это он, но у них против него не было доказательств», - отметила она.

Когда мать пропала, Анастасии было 14 лет. В день исчезновения женщину пригласили на день рождения после работы. Больше ее никто не видел. Поиски также не дали никаких результатов. Следователи несколько раз заводили уголовное дело, но это ни к чему не привело.

«Дело передавали из рук в руки все время. <…> Никто ничего не знает, следователи все время менялись, ничего не говорили. Они якобы ищут, ищут, а в итоге они и не искали. Они дело просто убрали далеко, как говорится, в шкаф», - заявила дочь.

В 2022 году стало известно, что подозреваемый по делу о пропавшей без вести свел счеты с жизнью. Перед своей смертью он написал записку со словами «уношу тайну эту с собой». Собеседница 360.ru рассказала, что в поселке его знали как дебошира. При алкогольном опьянении мужчина вел себя неадекватно.

«После того, как пропала у меня мама, через месяц у подозреваемого умер отец и тоже оставил записку, что виноват в ее исчезновении его сын», - отметила Анастасия.

Она считает покончившего с собой причастным к исчезновению ее матери. По словам Анастасии, она продолжает хранить надежду, что ее мать может быть жива и ее найдут.

Пермский край Уголовное дело Убийства Женщины
13 февраля 2025, 17:55
Мошенники оставили российскую модель без двух миллионов рублей
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Российская топ-модель Екатерина Барк стала жертвой мошенников и лишилась двух миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По их информации, злоумышленник позвонил девушке под видом работника почты и сообщил о взломе ее аккаунта на «Госуслугах». Она продиктовала код, который пришел в СМС.

Увидев сообщение о попытке несанкционированного входа, Барк позвонила на номер, указанный в письме. Телефон взяла девушка, представившаяся сотрудницей Центробанка. Далее мошенники позвонили жертве уже от имени сотрудников ФСБ и настояли на проверке финансов.

К дому, где жила Барк, приехала белая «Лада». Девушка передала людям, сидящим в машине, коробку с рублями и разной иностранной валютой. Только на следующий день топ-модель поняла, что произошло, и обратилась в полицию.

В январе другая российская модель - Екатерина Стецюк - лишилась 150 тысяч рублей , пытаясь купить iPhone из Дубая.

Мошенничество Деньги
13 февраля 2025, 17:10
Житель Брянской области ударил ножом пассажира на Белорусском вокзале
РИА «Новости»
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В Москве на Белорусском вокзале житель Брянской области ударил ножом пассажира. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

По версии следствия, 49-летний мужчина поссорился с ранее незнакомым ему приезжим из Белоруссии в кассовом зале дальнего следования. Словесная перепалка между двумя пассажирами переросла в потасовку, в ходе которой житель Брянской области ударил своего оппонента кухонным ножом в область шеи.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции изъяли из сумки нападавшего нож со следами крови. Потерпевший отказался от получения медицинской помощи в больнице.

Сейчас правоохранители изучают все обстоятельства и причины случившегося. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Виновному грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее пьяный пассажир поезда в Москве сильно избил охранника за просьбу покинуть вагон.

Задержания Уголовное дело Преступления Россия Мужчины Полиция Москва
13 февраля 2025, 16:34
Владельца киоска с шаурмой во Льгове отправили в колонию после массового отравления
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Льговский районный суд Курской области признал индивидуального предпринимателя Мансуршоха Фаезова виновным в массовом отравлении посетителей киоска с шаурмой в сентябре 2023 года, которым он владел. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы по региону.

Фаезову назначили четыре года колонии общего режим со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Дополнительное наказание - запрет на рыночную торговлю в течение двух лет.

Кроме того, по 2,6 года лишения свободы условно и двухлетний запрет на рыночную деятельность получили сотрудники заведения Дилбара Сангова, Шахриер Файезов и Парвиз Алимардонзода. Сторона обвинения полагает, что вина подсудимых была доказана в полном объеме.

Суд также удовлетворил иски девяти потерпевших на сумму свыше 1,3 миллиона рублей. Приговоры в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

Мансуршох Фаезов до оглашения приговора выступил с речью и заявил, что не считает себя виновным. На период следствия он находился под домашним арестом.

«Вину не признаю, потому что не установлена связь между пищевой продукцией и смертью. Следствие длилось год, мои работники тоже не виноваты. Мы работали на протяжении пяти-шести лет и соблюдали все законы. Другие люди тоже кушали нашу продукцию и не отравились», - сказал он.

В сентябре 2023 года в Льгове Курской области произошло массовое отравление шаурмой, пострадали более 20 человек, в том числе одна девушка скончалась от инфекционно-токсического шока. Следствие установило, что владелец точки Мансуршох Фаезов и три сотрудника работали с нарушением санэпидтребований.


Суд
13 февраля 2025, 16:17
На мусорном полигоне под Самарой не нашли тел экс-мэра и его жены
РИА «Новости»
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Следователям не удалось найти тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены на мусорном полигоне. Об этом сообщил РИА «Новости» региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Работа Следственного комитета на полигоне завершилась, ничего обнаружено не было», - отметил он.

За неделю специалисты обыскали 10 тысяч квадратных метров территории, в том числе обследуя отходы вручную.

Сотрудники патологоанатомического отделения ранее допустили, что тела супругов Тарховых могли растворить в кислоте. В таком случае, по их словам, найти останки будет невозможно.

Об убийстве бывшего градоначальника и его жены стало известно 5 февраля. В преступлении заподозрили их внучку. По данным Следственного комитета , молодая женщина нигде не работала и жила за счет бабушки и дедушки. Перед тем как убить родственников, она купила пластиковые бочки, химикаты и строительную пилу. Ей предъявили обвинение и взяли под стражу.

Убийства Преступления Полигоны Убийство экс-мэра Самары Виктора Тархова

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