«Эту тайну уношу с собой». Две предсмертные записки всплыли в деле о пропаже молодой матери в Прикамье

«Следствие мне объяснило, что они знают, что это он, но у них против него не было доказательств», - отметила она.

Когда мать пропала, Анастасии было 14 лет. В день исчезновения женщину пригласили на день рождения после работы. Больше ее никто не видел. Поиски также не дали никаких результатов. Следователи несколько раз заводили уголовное дело, но это ни к чему не привело.

«Дело передавали из рук в руки все время. <…> Никто ничего не знает, следователи все время менялись, ничего не говорили. Они якобы ищут, ищут, а в итоге они и не искали. Они дело просто убрали далеко, как говорится, в шкаф», - заявила дочь.

В 2022 году стало известно, что подозреваемый по делу о пропавшей без вести свел счеты с жизнью. Перед своей смертью он написал записку со словами «уношу тайну эту с собой». Собеседница 360.ru рассказала, что в поселке его знали как дебошира. При алкогольном опьянении мужчина вел себя неадекватно.

«После того, как пропала у меня мама, через месяц у подозреваемого умер отец и тоже оставил записку, что виноват в ее исчезновении его сын», - отметила Анастасия.

Она считает покончившего с собой причастным к исчезновению ее матери. По словам Анастасии, она продолжает хранить надежду, что ее мать может быть жива и ее найдут.