Это было покушение. Что спасло водителя взорвавшегося в Москве Land Cruiser

Он напомнил, что водителю из-за взрыва оторвало ступни, но он успел вовремя остановить кровотечение и спасти себе жизнь. По словам ветерана «Альфы», даже при подобных тяжелых ранениях есть достаточно времени, чтобы оказать необходимую медпомощь.

«Это не 18 секунд, когда артерия, не дай бог, перебита», - подчеркнул он.

Водитель выжил благодаря тому, что преступник не являлся профессионалом и не смог правильно заложить бомбу, заключил специалист.

«Спасло человека, который находился там, что все-таки [работал] непрофессионал. С помощью килограмма пластида профессионал смог бы правильно установить [взрывчатку] за это время, и в машине не оставил бы шансов людям», - заключил он.

Внедорожник принадлежал российскому офицеру. По данным ФСБ, подрыв автомобиля устроил 30-летний житель Волгоградской области, который действовал по указанию СБУ.