Еще восемь дагестанских энергетиков обвинили в краже 2,8 миллиарда рублей

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Задержанным предъявлили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Согласно данным следствия, подозреваемые в период с 2010 по 2021 годы завышали объем и стоимость выполнения работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии.

Они совершили хищение денежных средств на общую сумму не менее двух миллиардов 795 миллионов 180 тысяч рублей.

Подследственным избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - по 16 июня 2024 года.

Ранее Федеральная служба безопасности совместно с МВД пресекли деятельность группы энергетиков, подозреваемых в хищении почти трех миллиардов рублей из бюджета.