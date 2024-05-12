Еще три человека умерли в Астрахани после отравления неизвестным веществом

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Следователи начали производство по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По данным правоохранителей, в период с 9 по 11 мая трое мужчин скончались на территории дома в Ленинском районе Астрахани после употребления наркотиков.

Предварительная причина смерти - отравление неизвестным веществом, погибшими стали трое мужчин в возрасте от 25 до 37 лет.

«Следствие проводит необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - заявили в СК.

В пятницу, 10 мая, в Астрахани завели уголовное дело по факту смерти пяти человек, причиной также стало отравление неизвестным веществом.