Еще шестерых подозреваемых в нападении на полицейского у «Садовода» доставили в СК

«Установлена причастность 11 лиц, шестеро из которых доставлены в подразделение столичного СК, где следователи приступили к их допросу и проведению следственных действий», - передали в пресс-службе.

Установлены личности и остальных подозреваемых. Их тоже доставят в следственные органы.

Ранее суд Москвы арестовал на два месяца подозреваемого в оскорблении и нападении на полицейского на рынке «Садовод». Мужчина пытался сбить сотрудника правоохранительных органов на авто, когда тот попросил предъявить документы.

Группа агрессивных рабочих окружила полицейских , когда они оказывали помощь задержанному, которому стало плохо. Чтобы успокоить толпу, одному сотруднику правоохранительных органов пришлось выстрелить в воздух. Всего после конфликта задержали 82 иностранных граждан. Возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство».