09 апреля 2024, 15:48

Еще семерых фигурантов дела «Крокуса» внесли в перечень террористов

РИА «Новости»
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Еще семерых фигурантов дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» внесли в перечень лиц, причастных к терроризму. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.

В перечень ведомства вошли Касимов Алишер Хатамович, Исломов Аминчон Исроилович, Исломов Диловар Исроилович, Исломов Исроил Ибрагимович, Шарипзода Мухаммад Зоир, Лутфуллои Назримад и Юсуфзода Якубджони Давлатхон.

Теракт в здании «Крокус Сити Холла» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Нападавшие открыли огонь по людям из автоматического оружия и устроили пожар.

Следственный комитет сообщал, что совершившие теракт могли быть связаны с украинскими спецслужбами. Всего в рамках следствия сейчас проходят 11 человек, они находятся под стражей.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что реальными заказчиками теракта являлись украинские бандеровцы, а соучастниками - главы ведущих западных государств.

Терроризм Россия Теракт в «Крокусе»
09 апреля 2024, 15:50
Раскрыта личность напавшего на полицейских в Подмосковье
РИА «Новости»
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Личность устроившего стрельбу по сотрудникам полиции на проселочной дороге поселка Фряново в городском округе Щелково установили. Им оказался москвич 1990 года рождения Василий Буряков. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Нападение на сотрудников полиции в Щелкове произошло в минувшее воскресенье, 7 апреля. Волк заявила, что стрельбу по правоохранителям открыл наркокурьер в момент задержания.

Она добавила, что раненые успели передать сообщение в дежурную часть. Прибывшие на место оперативники обнаружили двух коллег. Один из пострадавших скончался еще до приезда скорой помощи.

Представитель ведомства обратилась ко всем, кто знает, где скрывается подозреваемый, передать информацию в оперативные службы. Она добавила, что объявленный в розыск мог сохранить оружие, поэтому с ним не нужно вступать в диалог и задерживать самостоятельно.

Она напомнила, что в результате нападения один из сотрудников полиции погиб, другой получил тяжелые ранения. Следователи завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

«За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения. Полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию», - заявила Волк.

Стрельба МВД РФ
09 апреля 2024, 15:45
Сбивший поэта Рубинштейна водитель получил условный срок
РИА «Новости»
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Водитель легкового автомобиля, сбившего на пешеходном переходе поэта Льва Рубинштейна, получил один год и восемь месяцев условного срока. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что суд признал фигуранта дела виновным. После истечения условного наказания водитель останется под испытательным сроком до истечении трех лет. Также ему запретили садиться за руль на два с половиной года.

Приговор пока не вступил в законную силу, его могут обжаловать.

Поэт и публицист Лев Рубинштейн попал под колеса автомобиля на улице Образцова на северо-востоке Москвы в первой половине января. Прибывшие на место медики диагностировали у 79-летнего деятеля культуры множественные переломы и травмы.

Рубинштейна доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где врачи почти неделю бились за то, чтобы сохранить его жизнь.

О смерти поэта и публициста стало известно 14 января. Спустя три дня его похоронили на Малаховском кладбище в городском округе Люберцы.

Уголовное дело Суд Прокуратура РФ ДТП Москва
09 апреля 2024, 12:20
Российские силовики предотвратили 27 терактов с начала года
РИА «Новости»
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В России усилили безопасность ключевых объектов, задействованных в обеспечении спецоперации и новых регионов. Силовики предотвратили 27 терактов с начала 2024 года, сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета председатель, директор ФСБ Александр Бортников. Запись его выступления показала пресс-служба.

«Противник активизировал деятельность по нанесению ущерба важным элементам транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиям оборонной промышленности на территории нашей страны», - сказал он.

По словам Бортникова, силовики предотвратили 27 терактов на таких объектах и пресекли попытки проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп на российскую территорию.

Он сказал, что в сложившихся обстоятельствах усилили безопасность ключевых объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых российских регионов. Председатель НАК заявил, что комплексная работа в этом направлении принесла положительный эффект.

Трех жителей Башкирии задержали при попытке поджечь объект связи. Организаторы диверсии связались с ними в мессенджере и предложили деньги.

Терроризм ФСБ
08 апреля 2024, 21:50
«Состояние тяжелое». Жительница Сергиева Посада не поделила лифт с соседкой и напала на нее с ножом
РИА «Новости»
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Жительница Сергиева Посада напала с ножом на соседку в лифте своего дома. Сейчас обе женщины находятся в реанимации. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Конфликт произошел в субботу, 6 апреля. Жительница Сергиева Посада 46-летняя Елена по неизвестным причинам начала выталкивать из лифта свою соседку - 66-летнюю Ирину.

«В ходе возникшего конфликта Елена ножом нанесла Ирине удары в области живота и шеи», - сообщил источник «360».

Далее, по данным собеседника, нападавшая вышла из лифта на четвертом этаже, пешком спустилась на первой этаж, сама порезала себе предплечье и вызвала экстренные службы. Пострадавшая поднялась в свою квартиру и также вызвала скорую помощь и полицию.

В результате обеих женщин доставили в городскую больницу. У Ирины врачи диагностировали ножевое ранение живота и шеи, у Елены- колото-резаную рану предплечья. Обе женщины находятся в реанимации без сознания в результате большой кровопотери.

Сын пострадавшей от нападения Ирины подтвердил «360», что его мать находится в тяжелом состоянии.

В правоохранительных органах уточнили, что сотрудники изъяли орудие преступления - кухонный нож.

В конце марта жительница Белгородской области напала с ножом на своего возлюбленного. Мужчина скончался до прибытия скорой помощи.

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