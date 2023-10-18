Еще одну соучастницу задержали в Москве по подозрению в торговле детьми

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По данным прокуратуры, 30-летняя женщина восемь лет назад родила девочку, а спустя еще год мальчика. В официальных документах она прошла как суррогатная мать, а детей в порядке удочерения (усыновления) передали ее подельнице.

Сотрудники правоохранительных органов провели расследование и выяснили, что у 47-летней женщины, которая взяла на воспитание двоих ребят , под опекой есть еще 13 несовершеннолетних.

Против них возбудили дело по пунктам «а, б, з» части 3 статьи 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Торговля людьми»). В ближайшее время дело передадут в суд.