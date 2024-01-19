Еще одного участника нападавшей на белгородцев банды взяли под стражу
Октябрьский районный суд арестовал еще одного участника дела об избиении прохожих в Белгороде. Об этом сообщило РИА «Новости».
Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал 18-летнему подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 марта.
Установлено, что обвиняемый с сообщниками напал на мужчину на парковке торгового центра из-за «незначительного повода».
До этого Свердловский районный суд отправил под СИЗО 19-летнего юношу, которого заподозрили в нападении на людей на улице.
Всего сотрудники правоохранительных органов задержали шесть человек, из них четверо - несовершеннолетние. Против молодых людей возбудили уголовное дело о хулиганстве.
Полиция начала проверять сообщения о банде подростков, которые избивали прохожих на улицах города Белгорода. Видеоролики с нападениями появились в Сети. По ним правоохранители смогли установить личность нападавших.