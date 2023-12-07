07 декабря 2023, 14:07

Еще одного подозреваемого задержали по делу о массовом отравлении наркотиками в Астрахани

РИА «Новости»
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Правоохранители вычислили и задержали четвертого подозреваемого по делу о массовом отравлении наркотиками в Астрахани. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об этом «МВД Медиа».

«Астраханские полицейские установили и задержали еще одного фигуранта уголовного дела по факту массового отправления метадоном», - заявила она.

Около 20 жителей Астрахани в ноябре госпитализировали с признаками токсического отравления, из них шестеро находились в тяжелом состоянии. Они признались, что употребляли синтетические наркотики. Впоследствии три человека погибли.

Полиция возбудила уголовное дело по части третьей статьи 228.1 УК России «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и задержала трех уроженцев Киргизии, Таджикистана и Таджикистана. Двое из них дали признательные показания.

Наркотики МВД РФ
07 декабря 2023, 15:22
Полиция задержала подозреваемых в вымогательстве 100 тысяч рублей у москвича
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Сотрудники уголовного розыска Москвы провели успешную операцию по задержанию группы молодых людей, подозреваемых в вымогательстве 100 тысяч рублей у мужчины. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По предварительной информации, один из злоумышленников познакомился с жертвой в интернете, а после - встретился на Новослободской улице. Затем он посадил мужчину в машину, где находился его соучастник, и угрозами вынудил его перечислить крупную сумму денег. Мужчина перевел 100 тысяч рублей на счет, принадлежавший одному из преступников. Затем его высадили на 1-й Миусской улице и уехали.

Подозреваемых - трех мужчин 19-20 лет и 22-летнюю девушку - задержали в Самаре. Им предъявили обвинение. Молодых людей заключили под стражу, женщина получила подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее другие злоумышленники вымогали у актрисы Полины Денисовой, героини сериала «Папины дочки» , миллион рублей.

МВД РФ Преступления Москва 2023
07 декабря 2023, 14:45
Полиция нашла наркотики у доставленного в больницу пассажира из Домодедово
Unsplash
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Транспортные полицейские обнаружили у пассажира из аэропорта Домодедово наркотические препараты. Об этом сообщили в Telegram-канале УТ МВД России по ЦФО.

Водитель такси подошел к сотрудникам ЛУ МВД России в Домодедово и попросил о помощи. Он рассказал, что его пассажиру стало плохо во время поездки, и он потерял сознание.

Стражи правопорядка оперативно доставили мужчину до ближайшего медучреждения. В больнице выяснили, что он был в состоянии сильнейшего наркотического опьянения.

Во время осмотра личных вещей пострадавшего нашли сверток и коробку с порошкообразным веществом, а также таблетки и капсулы. Среди изъятых вещей обнаружили мефедрон весом почти четыре грамма и психотропный препарат прегабалин.

По предварительным данным, россиянин 1990 года рождения приехал в Москву, чтобы отдохнуть, а наркотики приобрел при помощи приятеля, но не рассчитал дозировку.

«Следствием ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации», - заявили в ведомстве.

Ранее более 30 свертков с порошком нашли у хоккеиста в Москве.

Наркотики Аэропорт Домодедово Москва 2023
07 декабря 2023, 14:26
ФСБ задержала исполнителя взрыва на БАМе
РИА «Новости»
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Сотрудники ФСБ России раскрыли теракт в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В рамках расследования уголовного дела задержали гражданина Белоруссии. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Во время следственных мероприятий задержанный признался, что действовал по указанию Украины, уточнили в ведомстве.

Известно, что подозреваемый совершил подрывы 29 и 30 ноября 2023 года двух железнодорожных составов, которые перевозили нефтепродукты.

По информации ЦОС ФСБ, он получил задание достать из тайника взрывные устройства и доставить их в Бурятию. Бомбы сработали, когда железнодорожные составы шли по БАМ, после чего загорелись цистерны с топливом.

В результате действий злоумышленника транспортная магистраль была временно заблокирована. Правоохранители продолжают следственные мероприятия, проверяя задержанного на причастность к другим диверсиям в России.

Ранее следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте квалифицировали взрыв в тоннеле БАМ как теракт. Возбуждено уголовное дело.

ФСБ
07 декабря 2023, 14:20
«Вопрос для наших правоохранителей». Песков — об убийстве Ильи Кивы
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы начали расследование убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Информацией об этом деле владеют только они, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Это вопрос для наших правоохранителей, они занимаются следствием. Любую информацию на этот счет будут предоставлять только они», - сказал он.

Тело бывшего украинского депутата нашли 6 декабря в Одинцовском округе. Его убили двумя выстрелами. Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за преступление, в Главном управлении разведки назвали его спецоперацией Службы безопасности Украины.

В Совфеде квалифицировали убийство как террористический акт и призвали международное сообщество соответствующим образом отреагировать. В Госдуме заявили, что молчание Запада подтвердит следование двойным стандартам.

Уголовное дело Убийства Дмитрий Песков Убийство Ильи Кивы в Подмосковье

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