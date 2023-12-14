14 декабря 2023, 16:09

Еще одного курьера телефонных аферистов задержали в Москве

Пресс-служба МВД
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Полицейские Москвы задержали курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на один миллион рублей. В отношении него возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительным данным, пенсионерке позвонили злоумышленники и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они рассказали ей, что в районе орудуют разбойники, которые вымогают деньги, и оставили номер телефона для обратной связи.

Ни прошло и дня, как женщине позвонили мошенники и начали действовать по наводке лжеполиции. Тогда пенсионерка перезвонила по первому телефону, где ей сказали, что злоумышленников необходимо «ловить на живца».

Женщина сняла со своего счета 500 тысяч рублей и отдала их курьеру, который перевел деньги своим работодателям, оставив процент себе. Но на этом история не закончилась. Мошенники вновь связались с пенсионеркой и запросили еще такую же сумму. Потерпевшая отдала им деньги.

Полиция Москвы поймала курьера. Ему уже предъявила обвинение в мошенничестве (часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).

На днях телефонные мошенники обманули еще одну пенсионерку на 28 миллионов рублей и оставили ее без квартиры.

МВД РФ Мошенничество Москва 2023
14 декабря 2023, 13:49
Сеть подпольных покерных клубов в пяти квартирах накрыли в Москве
Пресс-служба МВД
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В Москве сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали семь подозреваемых в организации сети подпольных покерных клубов в пяти жилых квартирах. Против них возбудили уголовное дело о незаконном проведении азартных игр, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, игры проводили с соблюдением конспирации, попасть в квартиры можно было только по приглашениям.

Двоих предполагаемых организаторов и пять участников криминального бизнеса задержали. В их жилищах провели обыски и изъяли игральные карты, пять столов и фишки для покера, а также средства связи. Расследование продолжается.

Ранее в Москве разоблачили еще один подпольный игорный клуб, , а его организаторов задержали. Против них возбудили дело о незаконном проведении азартных игр.

Полиция Москва 2023
13 декабря 2023, 18:24
Подозреваемого в краже автомобиля почти за 2 млн рублей задержали в Москве
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Оперативники арестовали в Москве мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля стоимостью 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

По информации ведомства, подозреваемым оказался 47-летний мужчина, который ранее уже имел проблемы с законом. Он завязал знакомство с 63-летним жителем Зеленограда и, предложив выпить вместе, попал в его жилище.

Из квартиры гость похитил ключи от автомобиля марки Mitsubisi. Затем злоумышленник направился на стоянку, где находилась машина, сел в нее и уехал.

К настоящему времени угнанный транспорт изъяли. Позже его вернут законному владельцу.

Угонщику предъявили обвинение по статье о краже. Его заключили под стражу.

Ранее москвича уличили в ложном доносе о краже автомобиля. Мужчина продал свой автомобиль несколько лет назад, но забыл снять его с регистрационного учета, из-за чего он стал получать штрафы за нарушение ПДД.

МВД РФ Кражи Машины Москва 2023
07 декабря 2023, 15:22
Полиция задержала подозреваемых в вымогательстве 100 тысяч рублей у москвича
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Сотрудники уголовного розыска Москвы провели успешную операцию по задержанию группы молодых людей, подозреваемых в вымогательстве 100 тысяч рублей у мужчины. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По предварительной информации, один из злоумышленников познакомился с жертвой в интернете, а после - встретился на Новослободской улице. Затем он посадил мужчину в машину, где находился его соучастник, и угрозами вынудил его перечислить крупную сумму денег. Мужчина перевел 100 тысяч рублей на счет, принадлежавший одному из преступников. Затем его высадили на 1-й Миусской улице и уехали.

Подозреваемых - трех мужчин 19-20 лет и 22-летнюю девушку - задержали в Самаре. Им предъявили обвинение. Молодых людей заключили под стражу, женщина получила подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее другие злоумышленники вымогали у актрисы Полины Денисовой, героини сериала «Папины дочки» , миллион рублей.

МВД РФ Преступления Москва 2023
07 декабря 2023, 14:45
Полиция нашла наркотики у доставленного в больницу пассажира из Домодедово
Unsplash
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Транспортные полицейские обнаружили у пассажира из аэропорта Домодедово наркотические препараты. Об этом сообщили в Telegram-канале УТ МВД России по ЦФО.

Водитель такси подошел к сотрудникам ЛУ МВД России в Домодедово и попросил о помощи. Он рассказал, что его пассажиру стало плохо во время поездки, и он потерял сознание.

Стражи правопорядка оперативно доставили мужчину до ближайшего медучреждения. В больнице выяснили, что он был в состоянии сильнейшего наркотического опьянения.

Во время осмотра личных вещей пострадавшего нашли сверток и коробку с порошкообразным веществом, а также таблетки и капсулы. Среди изъятых вещей обнаружили мефедрон весом почти четыре грамма и психотропный препарат прегабалин.

По предварительным данным, россиянин 1990 года рождения приехал в Москву, чтобы отдохнуть, а наркотики приобрел при помощи приятеля, но не рассчитал дозировку.

«Следствием ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации», - заявили в ведомстве.

Ранее более 30 свертков с порошком нашли у хоккеиста в Москве.

Наркотики Аэропорт Домодедово Москва 2023

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