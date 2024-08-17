Еще одного фигуранта дела о покушении на Прилепина объявили в розыск

«Устанавливаем участие и роль каждого, кто причастен к этому покушению. Одного из фигурантов уже установили, его объявили в розыск», - сказал он.

Собеседник добавил, что против установленного следствием сообщника, как и других подельников Пермякова материалы выделили в отдельное производство. Другие детали дела пока что неизвестны.

Пермякову предъявили обвинение по шести статьям Уголовного кодекса : приобретении поддельных документов, незаконном изготовлении взрывных устройств, незаконном обороте взрывчатых веществ, незаконном хранении оружия, обучения в целях осуществления террористической деятельности и совершении теракта.