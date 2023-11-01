01 ноября 2023, 16:59

«Еще неизвестно, что произошло». Отец футболиста Бугаева — о его задержании

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева заподозрили в покушении на сбыт крупной партии наркотиков в Краснодаре. Отец задержанного Иван Бугаев рассказал «360», что вопреки сообщениям некоторых СМИ родные спортсмена уже нашли ему адвоката, однако деньги на его услуги все-таки собирают.

«Адвоката нашли на второй день. <…> В средствах мы стеснены, любую помощь [принимаем]. Я друзьям, коллегам его сказал: если кто может помочь чем на адвоката… Она уже работает, соглашение имеется, она ведет [дело], но на дальнейшее средства нужны», - пояснил Бугаев-старший.

«Еще неизвестно, что произошло. Я вам два слова скажу. Где он был задержан? Где производили выемку? Больше ничего говорить не буду: каждая точка или запятая идет или в ту, или в другую сторону. Чтобы вы более точно владели ситуацией, свяжитесь с его адвокатом», - произнес собеседник «360».

Ранее в ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что 42-летнего спортсмена остановили на улице из-за подозрительного поведения. При обыске у него нашли сверток с 500 граммами порошкообразного вещества, которое оказалось производным N-метилэфедрона. Правоохранители добавили, что мужчина, предположительно, забрал его из тайника, хотел увезти в Сочи и там сбыть.

Он прокомментировал появившиеся в Сети предположения бывших коллег футболиста о том, что Алексей мог попасть в плохую компанию, подвергнуться ее влиянию и заняться распространением наркотиков.

«Я коллег этих не понимаю. Он коллегам когда-то помогал, занимал любую сумму, которую просили… эти коллеги - они не коллеги. Никто [из них] со мной на связь не выходил», - заявил Иван.

Само задержание сына он прокомментировал довольно туманно.

Наркотики Задержания Уголовное дело Адвокаты
01 ноября 2023, 16:21
Находившуюся в международном розыске мошенницу задержали в Москве
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Московские полицейские задержали гражданку Таджикистана Тахмину Олимову, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, женщина находилась в международном розыске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранительных органов, подозреваемую обвинили в мошенничестве в особо крупном размере на родине, в Таджикистане. В России она скрывалась от правосудия.

Известно, что с августа по декабрь 2022 года злоумышленница обманула нескольких иностранцев. Она пообещала им обменять деньги на валюту по выгодному курсу, получив от них более трех миллионов рублей. Свою работу женщину не выполнила и потратила деньги на личные нужды.

После этого она скрылась на территории России. Ее нашли полицейские Москвы совместно с коллегами из Таджикистана. Сейчас стоит вопрос о ее экстрадиции на родину.

Ранее россиянам раскрыли схему мошенничества с похищением людей на расстоянии.

МВД РФ Мошенничество Москва 2023
01 ноября 2023, 14:30
Экс-футболиста сборной России Бугаева заподозрили в покушении на сбыт наркотиков
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Бывший футболист сборной России 42-летний Алексей Бугаев попал под уголовное дело в Краснодаре за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В его доме нашли полкилограмма производного N-метилэфедрона. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главное управление МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков остановили прохожего, чье поведение показалось им подозрительным. Они проверили документы москвича и провели досмотр, во время которого у него в кармане обнаружился сверток с порошкообразным веществом. Мужчину задержали, а вещество отправили на экспертизу.

По предварительным данным, спортсмен, живущий в Сочи у родственников, забрал наркотик из тайника, чтобы переправить в этот город и сбыть там. Бугаеву планируют избрать меру пресечения на время предварительного следствия.

Алексей Бугаев в 2001 и 2003-2004 годах играл за московский клуб «Торпедо», позже - за «Томь», «Краснодар», «Химки» и «Локомотив». В составе «Локомотива» завоевал Суперкубок России и завоевал бронзовую медаль чемпионата страны в 2005 году. За сборную России спортсмен провел всего семь матчей.

Наркотики МВД РФ Футбол Полиция
01 ноября 2023, 14:20
«Заметны странности». Коллеги рассказали о священнике из Татарстана, обвиняемом в убийстве жены
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Нижнекамске задержали бывшего клирика Чистопольской епархии иерея Михаила Зубарева по подозрению в убийстве жены. Его отлучили от служения из-за жалоб на странное поведение, сообщила Татарстанская митрополия.

«В последние месяцы в поведении иерея Михаила были заметны странности, заставляющие усомниться в его психическом здоровье. Он с пренебрежением относился к Святым Дарам, вел себя неподобающим образом с прихожанами и собратьями-священнослужителями», - заявили в пресс-службе.

Верующие и сослуживцы пожаловались церковному руководству, информацию передали епископу Чистопольскому и Нижнекамскому Пахомию. После проверки 17 октября Михаила Зубарева запретили в служении. Татарстанская митрополия подтвердила, что правоохранители заподозрили его в убийстве своей жены в Нижнекамске. Мужчину задержали.

Бывший священнослужитель состоял на учете в психоневрологическом диспансере, но скрыл это при переводе из Мурманской области в Татарстан, сообщил Telegram-канал Mash. В Нижнекамске он служил в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского. По версии следствия, которую раскрыли источники издания, мужчина из ревности зарезал и расчленил супругу. На ее останки в холодильнике наткнулись дети.

Убийства Татарстан
01 ноября 2023, 13:39
Экс-сотрудникам ПАО «Банк Екатерининский» вынесли приговор по делу о присвоении
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Суд в Москве приговорил экс-сотрудников ПАО «Банк Екатерининский» Эдуарда Будишевского, Александра Бахматова, Елену Паневую и Киру Козадаеву к тюремным срокам по делу о присвоении. Их взяли под стражу после заседания, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Будишевский приговорен к десяти годам лишения свободы, Бахматов - к восьми, Панева - к шести, Козадаева - к четырем. Все с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - уточнили в ведомстве.

Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск о возмещении похищенных средств со всех осужденных. Также сохранили арест имущества Будишевского.

По информации прокуратуры, четверо заключенных, пользуясь служебным положением, в период с января 2003 года по март 2016-го похитили у банка более 625 миллионов рублей путем выдачи технических кредитов 35 подставным юрлицам.

Ранее суд в Москве вынес приговор по еще одному громкому делу. Двух бизнесменов осудили за мошенничество при строительстве космодрома Восточный.

Суд Мошенничество Москва 2023

Новости по теме