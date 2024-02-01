Еще двух участников заезда по Кутузовскому проспекту в Москве привлекли к ответственности

По ее словам, сотрудники Госавтоинспекции Москвы выявили и привлекли к административной ответственности двух лиц, принимавших участие в опасном заезде по Кутузовскому проспекту. Нарушители неоднократно игнорировали правила дорожного движения, проводя опасные маневры и превышая скорость, чем создавали препятствия для других участников движения и подвергали риску жизнь как водителей, так и пешеходов.

Волк добавила, что один из участников гонок, 30-летний любитель экстремального вождения, нарушил правила 116 раз в течение года. Он ответит перед законом за семь эпизодов. Второй, 22-летний водитель, за год 28 раз получал штрафы. На него составили пять протоколов.

Ранее других двух участников гонки на Кутузовском проспекте арестовали на 15 суток.

Также в Москве привлекли к ответственности участников дрифта с фейерверками в районе Вешняки.