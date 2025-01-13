13 января 2025, 20:32

Еще двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова нашли в Сибири

РИА «Новости»
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Два новых фигуранта появились в уголовном деле о теракте, жертвами которого стали начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кирилов и его помощник Илья Поликарпов. Подозреваемые помогли обвиняемому в убийстве с жильем в Подмосковье, сообщил «Коммерсант».

По данным газеты, сообщниками уроженца Узбекистана Ахмаджона Алижона угли Курбонова, задержанного в рамках расследования дела о теракте, могут оказаться участники террористической организации с Северного Кавказа. Подельники сняли исполнителю теракта жилье в Московской области, используя для этого свои документы.

Двое уроженцев Ингушетии занимались мелким бизнесом, их задержали в Сибири. Мужчинам назначили административный арест на 15 суток за неповиновение полицейским и мелкое хулиганство. Скоро этот срок закончится, и предполагаемых подельников отправят в Москву, где с ними будут работать сотрудники СК и ФСБ.

Курбонова задержали на следующий день после взрыва около дома в Москве, в котором погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Гражданину Узбекистана предъявили обвинения в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Уголовное дело Убийства Аресты Москва Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
13 января 2025, 20:45
Мужчина с ножом напал на человека в аэропорту Красноярска
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В международном аэропорту Красноярск мужчина несколько раз ранил ножом другого человека. Очевидцы схватили его и передали полиции. Потерпевшему потребовалась госпитализация, сообщила пресс-служба транспортной полиции Сибири.

Нападение произошло на первом этаже аэровокзального комплекса. По данным полиции, 40-летний злоумышленник несколько раз ударил ножом 39-летнего пострадавшего. Затем он выбросил нож и сдался. Двое свидетелей и полицейские задержали его.

Уголовное дело Полиция Красноярский край
13 января 2025, 20:08
Экc-адвокату Пашаеву продлили срок ареста
РИА «Новости»
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Московский гарнизонный военный суд огласил решение продлить срок ареста экс-адвокату Эльману Пашаеву по делу о мошенничестве на два месяца, до 15 марта. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ходе заседания бывший адвокат рассказал, что до ареста был командиром танка в звании младшего сержанта. Он напомнил, что в 2018 году в Подмосковье его признали о виновным по статье о самоуправстве. Через три месяца после приговора судимость Пашаева погасили Правоохранители задержали экс-адвоката 17 сентября 2024 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Пашаев убедил Алексея Блиновского, что поможет ему и его супруге Елене избежать уголовной ответственности за денежное вознаграждение.

В качестве «благодарности» он получил 300 тысяч долларов и свыше 18 миллионов рублей. Ранее стало известно, что против бывшего адвоката завели новое уголовное дело.

Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Уголовное дело Адвокаты Мошенничество Аресты Эльман Пашаев
13 января 2025, 19:20
Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
РИА «Новости»
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Мошенники стали звонить россиянам от имени представителей администрации школ. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.

Злоумышленники активизировались с наступлением нового года. Они начали применять схему, нацеленную на родителей детей школьного возраста. Попасться на удочку мошенников могут не только москвичи, но и жители других регионов России.

«Вам могут позвонить от лица администрации школы и запросить код из СМС от „Госуслуг“ для продолжения обучения во втором полугодии. Не называйте этот код и не предоставляйте личные данные!» - призвали в департаменте, подчеркнув, что сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают такую информацию.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что бороться с мошенничеством помогут новые законопроекты , разработанные сенаторами. Она подчеркнула, что меры позволят гарантированно защитить россиян от схем преступников.

Мошенничество Госуслуги Москва
13 января 2025, 16:21
Устроившего поножовщину в супермаркете Щелкова допросили следователи
РИА «Новости»
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Ранившего трех человек в супермаркете Щелкова молодого человека доставили на допрос в подмосковный СК. Ведомство опубликовало видео с задержанным.

На опубликованных кадрах видно, что молодого человека доставили в кабинет к следователю в наручниках. Во время прохода по коридору подозреваемый в покушении на жизни трех человек улыбался.

В пресс-службе СК уточнили, что криминалисты проведут с задержанным комплекс мероприятий для выяснения мотивов преступления. После этого ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Мать задержанного 20-летнего молодого человека в комментарии 360.ru заявила, что последнюю неделю сын спал по три часа, проводя много времени за компьютером, где пытался заработать деньги на криптовалюте.

По ее словам, на фоне недосыпа он начал выдвигать теории, что мир скоро перевернется, а он станет богом. Женщина добавила, что не понимает, откуда появились такие фантазии, потому что все в семье абсолютно адекватны и за сыном странного поведения до этого она не замечала.

Задержания Уголовное дело Поножовщины Щелково Следственный комитет России

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