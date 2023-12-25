25 декабря 2023, 23:49

Еще девятерых участников секс-вечеринки в московском ТЦ арестовали

Pxhere
Читайте нас в: Google Новости

Лефортовский районный суд Москвы отправил под арест девятерых участников скандальной вечеринки в торговом центре «Фэвори». Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения», - сказано в сообщении.

Участникам мероприятия назначили наказание в виде административного ареста на 15 суток. Одной из фигуранток дела придется заплатить штраф в размере 2,5 тысячи рублей.

Днем 25 декабря стало известно, что суд отправил в изолятор участника секс-вечеринки в ТЦ «Фэвори». Мужчина выражался нецензурной бранью и нарушал общественный порядок.

В СМИ появилась информация о том, что за участие в массовой оргии в торговом центре задержали более 30 человек. Полицейских вызвали очевидцы из-за шума. Правоохранители застали голых мужчины и женщин, а на месте обнаружили много спиртного и секс-атрибутов. На некоторых участников вечеринки составили протоколы о мелком хулиганстве.

Суд Аресты Москва 2023
25 декабря 2023, 23:56
Пытавшегося поджечь военкомат петербуржца обвинили в госизмене
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Дело жителя Санкт-Петербурга Максима Асрияна поступило в Первый западный окружной военный суд. В электронной карточке на сайте суда указано, что его обвиняют в государственной измене.

Из документа следует, что дело окружному судье передали 22 декабря, слушание по решению вопроса об избрании меры пресечения состоится 27 декабря. Асрияна обвиняют по двум статьям - «Попытка теракта» и «Государственная измена».

Ранее объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Максима Асрияна задержали 10 октября 2022 года - он пытался поджечь здание военного комиссариата во Фрунзенском районе. Известно, что обвиняемый придерживается экстремистских взглядов и испытывает недовольство проводимой правительством России политикой, а также поддерживает ВСУ.

Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 9,5 лет за шпионаж в пользу Украину. Мужчина по Сети связывался с представителем ГУР и планировал передать информацию о военных объектах ВС РФ на территории Хабаровского края.

Санкт-Петербург Суд Терроризм Военные
25 декабря 2023, 22:03
Актера из «Слова пацана» обвинили в убийстве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актера, сыгравшего эпизодическую роль в сериале  «Слово пацана» обвинили в убийстве. Информацию об этом разместили в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

В материале сказано, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал актера Сергея Базанова сроком на два месяца. Мужчина является фигурантом уголовного дела об убийстве, совершенном в 2011 году.

«Базанов, действуя в составе группы, руководствуясь корыстными мотивами, в целях совершения разбойных нападений на граждан и их убийство на территории Москвы, ему предъявлено обвинение», - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что звезду сериала «Беспринципные» Павла Деревянко обвинили в мошенничестве. Московский бизнесмен написал заявление на артиста в полицию после заключения с ним трех договоров займа.

Убийства Суд Сериалы Россия Полиция Актеры
25 декабря 2023, 20:19
Двоих жителей Мытищ признали виновными в убийстве человека ради его квартиры
Читайте нас в: Google Новости
В Московской области вынесли приговор по уголовному делу о покушении на мошенническое хищение квартиры и убийстве ее собственника. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

Мужчину и женщину признали виновными в совершении преступлений. В суде установили, что злоумышленники обманом заставили знакомого составить завещание, по которому жилье мужчины стоимостью 14,5 миллиона рублей после его смерти перейдет третьим лицам.

После этого женщина пригласила потерпевшего к себе в гости и во время общения подсыпала в его бокал с алкоголем наркотик. Мужчина умер из-за отравления. Суд приговорил женщину к 14 годам лишения свободы, а ее сообщника к 16 годам заключения. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего и строгого режимов. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее в квартире многоэтажного дома в Мытищах произошло жестокое убийство. Судимый за насилие мужчина расчленил серийного вора.

Убийства Суд Мытищи
25 декабря 2023, 19:36
Подозреваемого в убийстве двух эскортниц арестовали в Москве
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Московский суд отправил в изолятор мужчину по подозрению в убийстве двух женщин. Он будет находиться под арестом до 24 февраля следующего года, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Подозреваемый признался в содеянном и подробно рассказал следователям, как убивал девушек. На суде мужчина не возражал против своего ареста на два месяца. Он пояснил, что жил в отеле на Народном проспекте. Несколько недель назад познакомился с женщиной и 22 декабря встретился с ней. В гостиничном номере они поругались. В один момент мужчина, достав нож, несколько раз ударил женщину, в том числе по лицу и в шею. Когда подозреваемый понял, что жертва мертва, завернул тело в одеяла и полотенца.

Затем поехал к другой своей 25-летней знакомой в квартиру на Мукомольный проезд. Там между ними произошла ссора, во время которой мужчина ударил девушку ножом. По словам подозреваемого, потерпевшая, пытаясь спастись, ранила его. Сам себе каких-либо телесных повреждений он не наносил.

Мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Обе девушки, с которыми жестоко расправился подозреваемый в убийстве в Москве, были приезжими. Одна из них приехала из Краснодара, вторая - уроженка Орловской области.

Убийства Суд Аресты Москва 2023

Новости по теме