Еще девятерых участников секс-вечеринки в московском ТЦ арестовали
Лефортовский районный суд Москвы отправил под арест девятерых участников скандальной вечеринки в торговом центре «Фэвори». Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
«Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения», - сказано в сообщении.
Участникам мероприятия назначили наказание в виде административного ареста на 15 суток. Одной из фигуранток дела придется заплатить штраф в размере 2,5 тысячи рублей.
Днем 25 декабря стало известно, что суд отправил в изолятор участника секс-вечеринки в ТЦ «Фэвори». Мужчина выражался нецензурной бранью и нарушал общественный порядок.
В СМИ появилась информация о том, что за участие в массовой оргии в торговом центре задержали более 30 человек. Полицейских вызвали очевидцы из-за шума. Правоохранители застали голых мужчины и женщин, а на месте обнаружили много спиртного и секс-атрибутов. На некоторых участников вечеринки составили протоколы о мелком хулиганстве.