Еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест
Басманный суд Москвы продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Инстанция удовлетворила ходатайство следствия в отношении Джумахона Курбонова, Мухаммада Шарипзоды, Якубджони Юсуфзоды и Назримада Лутфуллои. Фигуранты останутся под стражей до 22 августа.
В этот же день Басманный суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в «Крокусе» Далерджону Мирзоеву. Основная часть заседания состоялась в закрытом режиме.
До этого инстанция удовлетворила ходатайство следствия в отношении Мухаммадсобира Файзова - он тоже является фигурантом дела о теракте подмосковном концертном зале. Мужчину будут содержать под стражей до 22 августа.