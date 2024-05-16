Еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест

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Инстанция удовлетворила ходатайство следствия в отношении Джумахона Курбонова, Мухаммада Шарипзоды, Якубджони Юсуфзоды и Назримада Лутфуллои. Фигуранты останутся под стражей до 22 августа.

В этот же день Басманный суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в «Крокусе» Далерджону Мирзоеву. Основная часть заседания состоялась в закрытом режиме.

До этого инстанция удовлетворила ходатайство следствия в отношении Мухаммадсобира Файзова - он тоже является фигурантом дела о теракте подмосковном концертном зале. Мужчину будут содержать под стражей до 22 августа.