16 мая 2024, 16:57

Еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест

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Басманный суд Москвы продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Инстанция удовлетворила ходатайство следствия в отношении Джумахона Курбонова, Мухаммада Шарипзоды, Якубджони Юсуфзоды и Назримада Лутфуллои. Фигуранты останутся под стражей до 22 августа.

В этот же день Басманный суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в «Крокусе» Далерджону Мирзоеву. Основная часть заседания состоялась в закрытом режиме.

До этого инстанция удовлетворила ходатайство следствия в отношении Мухаммадсобира Файзова - он тоже является фигурантом дела о теракте подмосковном концертном зале. Мужчину будут содержать под стражей до 22 августа.

Суд Аресты Теракт в «Крокусе»
16 мая 2024, 15:31
Мемориал Кобзону в Москве превратили в наркошоп
РИА «Новости»
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Наркоторговцы вмонтировали в памятник певцу Иосифу Кобзону в Москве 12 металлических табличек с QR-кодами, ведущими на площадку по продаже запрещенных веществ. Об этом сообщило агентство Regnum со ссылкой на источник.

По информации издания, во время патрулирования района полицейские обратили внимание на прикрепленные к памятнику в Оружейном переулке таблички, которые, судя по подписям к ним, должны были вести на страницу с песнями известного артиста. Однако вместо обещанных аудиозаписей пользователи видели сайт с предложениями приобрести наркотики.

Полиция начала проверку и поиск виновных в подлоге. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Испании наркоторговцы замаскировали четыре тонны запрещенных веществ под сладости. Они упаковали груз в обертки от шоколада. Полицейские изъяли крупную партию в населенном пункте Ла-Пуэбла-дель-Рио.

Наркотики Преступления Памятники Торговля Полиция Москва
16 мая 2024, 15:18
Житель Иркутской области зарезал жену прямо в ЗАГСе
Пресс-служба Следственного комитета
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Житель Саянска сознался в убийстве жены. Пара пришла в отдел ЗАГСа, чтобы подать заявление на развод, но мужчина достал нож и несколько раз ударил 21-летнюю супругу, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области.

Преступление произошло утром 16 мая. Пара пришла в отдел ЗАГСа, чтобы оформить развод. В какой-то момент 25-летний мужчина достал нож и нанес множество ударов жене. Она скончалась до приезда скорой помощи.

Мужчину задержали сотрудники частного охранного предприятия. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России «Убийство». На допросе мужчина признал вину и заявил, что раскаивается.

Пара заключила брак месяц назад, сообщил Telegram-канал Shot. У покойной осталась 11-месячная дочь.

В Курганской области по подозрению в убийстве жены задержали 53-летнего мужчину. Он заявил, что пошел на преступление из ревности.

Уголовное дело Убийства Иркутская область Следственный комитет России
16 мая 2024, 12:16
Суд продлил арест фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Мирзоеву до 22 августа
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджону Мирзоеву. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Фигурант дела будет находиться под стражей до 22 августа.

«Ходатайство следствия удовлетворить», - сказал судья Тимур Вахрамеев.

Основная часть заседания прошла в закрытом режиме. В открытой части процесса Мирзоев общался с судом с помощью переводчика. Он с трудом пытался ответить на некоторые вопросы на русском языке.

Суд также удовлетворил ходатайство следствия в отношении еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Мухаммадсобира Файзова. Он тоже будет находиться под стражей до 22 августа.

Суд Аресты Москва Теракт в «Крокусе»
16 мая 2024, 12:06
Фигуранту дела о теракте в «Крокусе» продлили срок содержания под стражей
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Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство обвинения и продлил арест Мухаммадсобира Файзова, которого подозревают в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Мужчина будет находиться под стражей еще три месяца — до 22 августа 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство обвинения и продлил арест Мухаммадсобира Файзова, которого подозревают в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Мужчина будет находиться под стражей еще три месяца - до 22 августа 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд рассмотрел материал о продлении наказания фигуранту уголовного дела, основная часть заседания проходила в закрытом режиме. Файзов является предполагаемым исполнителем теракта в «Крокус Сити Холле».

Всего по делу о теракте арестовали 12 человек. В тот же день суд постановил продлить арест на три месяца еще одному подозреваемому - Далерджону Мирзоеву.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что трагедия в «Крокус Сити Холлле» ударила по имиджу его страны. Таджикистанский лидер добавил, что с угрозой терроризма необходимо бороться сообща и «везде и всюду».

Уголовное дело Суд Аресты Таджикистан Москва Теракт в «Крокусе»

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