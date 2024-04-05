«Ему очень сильно повезло». Врачи раскрыли подробности состояния губернатора Андрея Чибиса

«Состояние тяжелое, [он находится] в реанимации. На самом деле ему очень сильно повезло, что не задета аорта, поэтому дальше лечение будет проходить в реанимации», - сказал медик.

Операция длилась больше часа. К пострадавшему вызвали дополнительную бригаду докторов для консультации.

Задержанный мужчина, который нанес Чибису удар ножом, заявил, что сделал это по зову внутреннего голоса. Преступление произошло после встречи главы региона с населением в Апатитах.