Экстрадицию подозреваемой в мошенничестве россиянки из Черногории сняли на видео

«Компетентные органы этой страны удовлетворили ходатайство о выдаче разыскиваемой. Сегодня в аэропорту города Подгорицы ее передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, с мая по август 2018 года Абрамова и ее сообщники похитили у коммерческой организации 1,8 миллиона рублей, а затем инициировали банкротство компании. Преступники предоставили в Симоновский районный суд Москвы фиктивные документы для фальсификации доказательств по гражданским и арбитражным делам.

Уголовное дело возбудили по статьями о мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств. Абрамову объявили в международный розыск и задержали в Черногории.

Из Армении в Россию экстрадировали обвиняемого в мошенничестве Роланди Азова, сообщил RT. Правоохранители выяснили, что он скрылся с 766 тысячами рублей, полученными за поставки продовольствия.

В Россию доставили задержанную в Черногории Ольгу Абрамову, которую заочно арестовали по делу о мошенничестве и фальсификации документов.

«МВД Медиа» показало ее экстрадицию в Москву.