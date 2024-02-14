14 февраля 2024, 10:57

Экстрадицию обманувшего дольщиков россиянина из Бахрейна сняли на видео

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По запросу Генпрокуратуры России компетентные органы Королевства Бахрейн экстрадировали Джамиля Темирханова, обвиненного в мошенничестве при строительстве домов. Пресс-служба надзорного ведомства показала его прилет на родину.

Запрос о выдаче мужчины отправили в декабре 2023 года. В феврале самолет с обвиняемым приземлился в России. Джамиля Темирханова привлекут к ответственности по статье 159 УК России «Мошенничество».

По версии следствия, мужчина вместе с соучастницей обманули более 30 дольщиков. С 2014 по 2019 годы они получили от них свыше 47 миллионов рублей на строительство многоквартирных домов в городе Избербаш Республики Дагестан, но потратили деньги на цели, не предусмотренные договором. Джамиль Темирханов скрылся, его объявили в розыск и задержали.

Полиция сообщила, что подозреваемый вел строительство незаконно и не сдал дома в эксплуатацию.

В аэропорту Манамы его передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России. На родине сразу после выхода из самолета мужчину усадили в машину ФСИН.

Генпрокуратура РФ Уголовное дело Дагестан Строительство Мошенничество Дольщики
14 февраля 2024, 08:03
Избивших участника СВО школьников арестовали
РИА «Новости»
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Четырех девятиклассников в Уссурийске отправили под стражу. Их обвинили в избиении участника спецоперации и грабеже, сообщило СУ СКР по Приморскому краю.

«Всем несовершеннолетним фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила пресс-служба.

Суд арестовал школьников на один месяц 15 суток. Уголовное дело возбудили по статье 161 УК России «Грабеж». По версии следствия, в конце января девятиклассники под предлогом несуществующей задолженности ворвались в квартиру потерпевшего, избили его и ограбили на семь тысяч рублей. Нападение снимали на телефон.

Отдельное уголовное дело возбудили из-за недоработки органов системы профилактики. Их обвинили по статье 293 УК России «Халатность».

Потерпевший рассказал «360» о нападении. По его словам, ребята отобрали телефон у его сына.

В Свердловской области учительница циркулем исколола руку второкласснику. Полиция начала проверку.

Суд Приморье Аресты Избиения
14 февраля 2024, 04:44
Житель Тверской области заживо закопал свою любовницу
РИА «Новости»
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Подмосковная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который заживо закопал свою любовницу. Его жена в это же время убила семилетнюю дочь женщины. О страшном двойном убийстве написала газета «Аргументы и Факты».

По версии следствия, преступление произошло восемь лет назад - в ночь с 26 на 27 сентября 2016 года в Московской области. На даче находились жена и любовница обвиняемого. Между женщинами произошел конфликт. Мужчина выстрелил в любовницу из травматического пистолета, после чего она потеряла сознание.

В доме также находилась семилетняя дочь пострадавшей. Чтобы избавиться от малолетней свидетельницы, жена обвиняемого задушила ребенка. Своих жертв супруги закопали во дворе.

Позже экспертиза показала, что в тот момент любовница обвиняемого была еще жива - она погибла, задохнувшись под землей.

Погибшие мать с ребенком долго считались пропавшими без вести. Убийцу арестовали только в прошлом году - он сам указал полиции место захоронения тел. Его жена и соучастница находится в международном розыске.

Летом прошлого года полиция задержала 45-летнего жителя Хилокского района Забайкальского края. Мужчину подозревают в том, что он изнасиловал и пытался заживо похоронить свою 16-летнюю приемную дочь.

Убийства Дети Прокуратура РФ Преступления Женщины Мужчины Полиция
13 февраля 2024, 20:44
Блогер Шабутдинов стал фигурантом еще семи уголовных дел
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Семь новых уголовных дел возбудили против Аяза Шабутдинова. Об этом сообщил следователь в Таганском суде Москвы во время рассмотрения ходатайства о продлении ареста блогеру, сообщило РИА «Новости».

«Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений, а также в отношении последнего возбуждено еще семь уголовных дел», - подчеркнул следователь.

Адвокат блогера Калой Ахильгов в беседе с агентством уточнил, что число потерпевших в деле Шабутдинова достигло 50. Правозащитник допустил, что их станет больше, поскольку обвинение неокончательное.

Арест блогеру продлили до 16 апреля. Его обвинили в мошенничестве осенью 2023 года, потерпевшими по делу сначала признали 15 человек. Они уверяли, что Шабутдинов обещал им увеличение дохода после прохождения его курсов. Блогера могут отправить за решетку на 10 лет.

Уголовное дело Суд Мошенничество Блогеры Аресты
13 февраля 2024, 20:06
Подросток из Пензы вымогал у учительницы деньги за молчание об их любовной связи
РИА «Новости»
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Учительницу математики одной из гимназий в Пензе начал шантажировать подросток, с которым женщина вступила в интимные отношения. Молодой человек затребовал у женщины деньги за молчание, причем участие в этом принимает и его мать, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника канала, учительнице 22 года, она два месяца встречалась с 15-летним парнем, но отношения вскоре испортились. Просто разойтись у пары не вышло - подросток начал требовать от бывшей возлюбленной миллион рублей за то, что он сохранит их связь в секрете.

Позже ценник снизила мать молодого человека: она заявила, что учительница может заплатить 250 тысяч. Но у женщины таких средств не оказалось. В итоге стороны решили, что педагог будет каждый день перечислять семье 10 тысяч.

В какой-то момент учительница не выдержала происходящего и обратилась в полицию, пожаловавшись на вымогательство. Когда в школе узнали об отношениях женщины с подростком и шантаже, она уволилась одним днем.

Против экс-педагога теперь возбудили дело о совращении или развращении несовершеннолетних и развратных действиях, добавил источник Baza. Причем, по его словам, женщину поддержала директор гимназии, которая указала, что у парня плохая репутация, а учительница раньше, напротив, не попадала ни в какие скандалы.

Дети Школы Пенза

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