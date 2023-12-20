Утром 16 декабря девушка ушла из дома, села в такси и уехала в неизвестном направлении. Следователи выяснили, что один раз она вышла на связь с родственниками, но потом телефон отключили. Поисковой отряд «Лиза Алерт» нашел тело 19 декабря в 100 метрах от озера Рябиновое в селе Воскресенское.

Специалисты осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшей и организовали доследственную проверку. Для выяснения причины ее смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Преступник выколол девушке глаза и, по одной из версий, изнасиловал, сообщил Telegram-канал Shot. Она ушла из дома после ссоры с матерью и через три часа перестала выходить на связь.

В марте в Балашихе нашли тело женщины, убийство которой, по версии следствия, заказала ее дочь.

RT сообщил, что она заплатила за преступление 350 тысяч рублей.