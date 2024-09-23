23 сентября 2024, 08:42

Экс-зампреда правительства Приморья отправили в СИЗО

РИА «Новости»
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Бывшего заместителя председателя правительства Приморья Елену Пархоменко арестовали по делу о превышении полномочий. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Приморского краевого суда Елену Оленеву сообщило РИА «Новости».

Постановление об аресте вынес Фрунзенский районный суд Владивостока. Под стражей Пархоменко пробудет до 21 октября.

«Приморским краевым судом постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», - подчеркнула Оленева.

Меру пресечения экс-зампреда избрали по делу о превышении должностных полномочий. В течение нескольких лет она курировала вопросы ЖКХ, газоснабжения и энергетики, тарифообразования и госжилконтроля.

В октябре прошлого года в правительстве Приморья заявили, что Пархоменко и министр жилищно-коммунального хозяйства Владимир Бабич освобождены от своих должностей.

Суд Приморье
23 сентября 2024, 10:07
Против разгромившего могилу Маслякова вандала возбудили уголовное дело
РИА «Новости»
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Против мужчины, который разрушил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, возбудили уголовное дело. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мужчине 2004 года рождения предъявят обвинения по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Вандал на глазах у свидетелей вырвал крест , разбросал цветы и перенес фотографии. После этого молодой человек пытался сбежать, но его задержали, вывели с территории кладбища и передали полиции. Заявление написали администрация кладбища и семья Маслякова.

Позже вандала доставили в психиатрическую клинику на экспертизу. Его проверят на на вменяемость.

Могилу легенды Клуба веселых и находчивых восстановили. В пресс-службе КВН подтвердили, что на кладбище приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности на территории.

Масляков ушел из жизни 8 сентября. Его похоронили рядом с могилами актрисы Элины Быстрицкой и диктора советского телевидения Игоря Кириллова на Новодевичьем кладбище.

Вандализм Москва
23 сентября 2024, 09:56
В Кабардино-Балкарии задержали 15 членов экстремистской религиозной ячейки
Пресс-служба Следственного комитета
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В Кабардино-Балкарии задержали 15 членов экстремистской религиозной ячейки. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России и МВД по Кабардино-Балкарской республике возбуждено уголовное дело в отношении Резуана Кангезова и его 14 соучастников», - рассказали в ведомстве.

Следственный комитет России
23 сентября 2024, 08:33
Продавшие террористам Renault знали о готовящейся атаке на «Крокус Сити Холл»
РИА «Новости»
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Семья из Таджикистана, продавшая автомобиль Renault Symbol террористам, напавшим на концертный зал «Крокус Сити Холл», знала о подготовке теракта. Об этом сообщил ТАСС.

Машину террористам продали братья Аминчон* и Диловар Исломовы*, также о подготовке к преступлению знал их отец Исроил Исломов*.

По данным следствия, именно они продали машину исполнителям. Их причастность к преступлению доказали после проведения оперативно-разыскных мероприятий, осмотров и обысков, а также дачи показаний свидетелями и потерпевшими.

Проданный автомобиль Renault Symbol, на котором боевики пытались скрыться после теракта, принадлежал одному из братьев.

В августе Басманный районный суд Москвы продлил арест Исломовым*. Они будут находиться под стражей до 22 ноября.

В конце августа по делу о теракте в «Крокусе» появились пятеро новых фигурантов. Один из обвиняемых, Якубджони Юсуфзода, пытался сбежать за границу после теракта.

* внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Машины Теракт в «Крокусе»
23 сентября 2024, 04:34
Разгромившего могилу Маслякова вандала отправили в психиатрическую клинику
РИА «Новости»
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Молодого человека, разгромившего могилу телеведущего Александра Маслякова, отправили в психиатрическую клинику на экспертизу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Задержанный молодой человек 2004 года рождения направлен в психиатрическую лечебницу. Предварительно, там его проверят на вменяемость», - сообщил собеседник агентства.

Накануне днем 19-летний москвич надругался над могилой Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. Злоумышленник вырвал крест , разбросал цветы и переставил фотографии.

Охранники кладбища задержали злоумышленника и вывели с территории, чтобы передать правоохранителям. Семья Маслякова написала заявление в полицию после разгрома могилы.

Цветы Вандализм Москва

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