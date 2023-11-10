Экс-замминистра культуры Ярилова не признала вину в деле о «Пушкинских картах»

Собеседник агентства подчеркнул, что бывшая чиновница своей вины не признала. Копию уголовного дела для изучения также направили адвокатам, представляющим интересы Яриловой.

Пост заместителя министра культуры Ольга Ярилова занимала с 2018 по сентябрь 2022 года. Свой пост она оставила по собственному желанию. Правоохранители задержали бывшую чиновницу в апреле этого года по делу о превышении должностными полномочиями которые повлекли тяжкие последствия. Басманный суд Москвы вынес решение об ее аресте.

Изначально СМИ сообщали, что дело связано с хищениями при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». ТАСС уточнил, что ущерб по делу составил более 125 миллионов рублей. По данным агентства, следствие посчитало, что Ярилова необоснованно включило в программу для посещений Музей мороженого в Москве.

«Пушкинскую карту» запустили с 1 сентября 2021 года. Российские школьники и студенты могли использовать годовой номинал в размере пяти тысяч рублей для посещения театров, музеев и концертов.