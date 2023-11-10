Экс-замминистра культуры Ярилова не признала вину в деле о «Пушкинских картах»
Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой в злоупотреблении полномочиями бывшего заместителя министра культуры Ольги Яриловой передали в прокуратуру для утверждения обвинения. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил ТАСС.
Собеседник агентства подчеркнул, что бывшая чиновница своей вины не признала. Копию уголовного дела для изучения также направили адвокатам, представляющим интересы Яриловой.
Пост заместителя министра культуры Ольга Ярилова занимала с 2018 по сентябрь 2022 года. Свой пост она оставила по собственному желанию. Правоохранители задержали бывшую чиновницу в апреле этого года по делу о превышении должностными полномочиями которые повлекли тяжкие последствия. Басманный суд Москвы вынес решение об ее аресте.
Изначально СМИ сообщали, что дело связано с хищениями при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». ТАСС уточнил, что ущерб по делу составил более 125 миллионов рублей. По данным агентства, следствие посчитало, что Ярилова необоснованно включило в программу для посещений Музей мороженого в Москве.
«Пушкинскую карту» запустили с 1 сентября 2021 года. Российские школьники и студенты могли использовать годовой номинал в размере пяти тысяч рублей для посещения театров, музеев и концертов.