Экс-замгубернатора Краснодарского края отправили под арест
Басманный суд арестовал бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«В отношении Власова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа», - указали в инстанции.
По предварительной версии, Власов, будучи на должности заместителя губернатора Краснодарского края, получил взятку за общее покровительство и попустительство по службе.
Силовики задержали вице-губернатора Краснодарского края 24 мая. Он стал подозреваемым по делу о передаче взятки в размере 1,3 миллиона рублей.
Ранее в Екатеринбурге арестовали начальника ФНС и главу отдела по борьбе с коррупцией.