Экс-замглавы управления «К» ФСБ приговорили к колонии и освободили в зале суда

Дело против Фролова, Васильева, экс-члена Общественного совета при ФСБ Владимира Столяренко и члена правления ОАО «АКБ „Еврофинанс Моснарбанк“» Александра Бондаренко выделили в особое производство из дела Черкалина.

Также по делу проходит банкир Дмитрий Шкурко. По версии обвинения, он лично и при участии посредников передавал экс-сотрудникам ФСБ взятки. Свою вину обвиняемые не признают.

Черкалин ранее получил семь лет колонии строгого режима за мошенничество и получение взятки. Приговор вынес Московский гарнизонный суд. Помимо этого, с него взыскали свыше 600 миллионов рублей по искам предпринимателей.

Фролова уволили с должности в 2013 году. Его признали виновным по делу о получении взятки в размере 87 миллионов рублей, приговорили к лишению свободы и освободили в зале суда в связи с отбытием наказания.

Еще одним фигурантом дела был предприниматель и акционер «Кредитимпэкс-банка» Георгий Шкурко. Его признали виновным в даче взятки в особо крупном размере, назначили четыре года и восемь месяцев лишения свободы и также освободил от наказания.

В обвинительном заключении указали, что Фролов и его сообщник - сотрудник управления «К» Андрей Васильев - воспользовались служебным положением и вынудили двух бизнесменов передать своим партнерам доли в принадлежащих им компаниях «Экосток» и «Юрпромконсалтинг» в размере 49%.

Ущерб предпринимателем составил 638 миллионов рублей. Помимо этого, из документа следует, что Фролов, руководя банковским отделом управления «К», каждый месяц получал незаконное вознаграждение от руководителей АКБ «Кредитимпэкс-банк».

Размер таких ежемесячных платежей за общее покровительство и поддержку в решении споров составлял 100-150 тысяч долларов.