04 июня 2024, 15:03

Экс-замглавы управления «К» ФСБ приговорили к колонии и освободили в зале суда

РИА «Новости»
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Московский гарнизонный военный суд назначил бывшему заместителю начальника управления «К» ФСБ Дмитрию Фролову шесть лет колонии по делу о взятке. Вместе с тем от отбытия наказания фигуранта освободили, сообщил ТАСС.

Дело против Фролова, Васильева, экс-члена Общественного совета при ФСБ Владимира Столяренко и члена правления ОАО «АКБ „Еврофинанс Моснарбанк“» Александра Бондаренко выделили в особое производство из дела Черкалина.

Также по делу проходит банкир Дмитрий Шкурко. По версии обвинения, он лично и при участии посредников передавал экс-сотрудникам ФСБ взятки. Свою вину обвиняемые не признают.

Черкалин ранее получил семь лет колонии строгого режима за мошенничество и получение взятки. Приговор вынес Московский гарнизонный суд. Помимо этого, с него взыскали свыше 600 миллионов рублей по искам предпринимателей.

Фролова уволили с должности в 2013 году. Его признали виновным по делу о получении взятки в размере 87 миллионов рублей, приговорили к лишению свободы и освободили в зале суда в связи с отбытием наказания.

Еще одним фигурантом дела был предприниматель и акционер «Кредитимпэкс-банка» Георгий Шкурко. Его признали виновным в даче взятки в особо крупном размере, назначили четыре года и восемь месяцев лишения свободы и также освободил от наказания.

В обвинительном заключении указали, что Фролов и его сообщник - сотрудник управления «К» Андрей Васильев - воспользовались служебным положением и вынудили двух бизнесменов передать своим партнерам доли в принадлежащих им компаниях «Экосток» и «Юрпромконсалтинг» в размере 49%.

Ущерб предпринимателем составил 638 миллионов рублей. Помимо этого, из документа следует, что Фролов, руководя банковским отделом управления «К», каждый месяц получал незаконное вознаграждение от руководителей АКБ «Кредитимпэкс-банк».

Размер таких ежемесячных платежей за общее покровительство и поддержку в решении споров составлял 100-150 тысяч долларов.

Суд ФСБ
04 июня 2024, 16:02
Избивавшие прохожих школьники из Липецка подпали под уголовное дело
РИА «Новости»
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Уголовное дело о разбое завели следователи Липецка против группировки школьников, устроивших серию нападений на прохожих. Как сообщило РИА «Новости», пока в деле только один эпизод, но криминалисты продолжили изучать снятые участниками банды ролики.

Уголовное дело о разбое завели следователи Липецка против группировки школьников, устроивших серию нападений на прохожих. Как сообщило РИА «Новости» , пока в деле только один эпизод, но криминалисты продолжили изучать снятые участниками банды ролики.

По данным ТРК «Липецкое время» , сотрудники полиции задержали семерых школьников в возрасте от 14 до 16 лет по заявлениям двух пострадавших, на которых они напали. В ходе допроса один из участников банды рассказал, что все избиения снимали на видео, которые выкладывали на специально созданном канале.

Материалы правоохранители направили в областной главк СК для принятия решений о возбуждении уголовного дела.

По данным РИА «Новости», главарем банды оказался 15-летний сын местных предпринимателей. Мальчик увлекается боксом и, по всей видимости, отрабатывал удары на потенциальных жертвах.

Сам юноша, узнав, что его личность раскрыли заявил, что не боиться уголовного преследования и готов рассказать полиции, что сам снимал видео с нападениями.

На эту историю обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело. Но пока в отношении только лидера группировки.

По данным следствия, 1 мая подозреваемый силой отобрал у 14-летнего подростка три тысячи рублей. Суд отправил юношу под домашний арест. Остальные участники нападений находятся на свободе.

Горожане заявили, что уже получили угрозы со стороны одной из диаспор. Пострадавшие опасаются, что дело могут спустить на тормозах и подростки вернутся на улицы.

Сегодня же в распоряжении 360. гu оказалось видео из Казани, где подросток напал и избил лишившегося ног участника специальной военной операции. Редакция выяснила, что драка произошла в микрорайоне Юдино. Конфликт возник из-за недопонимания и подросток требовал от участника СВО извинений.

Уголовное дело Суд Россия Школьники
04 июня 2024, 15:37
Жительница Ингушетии продала своего ребенка за 100 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно жительницу Ингушетии, которая продала младенца за 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

Молодая 22-летняя мать продала в Назрани своего ребенка 57-летней женщине. По данным следствия, это произошло в октябре 2022 года. В отношении покупательницы также возбудили уголовное дело.

Суд признал собранные следователями доказательства достаточными для вынесения приговора. Местную жительницу осудили по статье «Купля-продажа человека, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

В Москве мать заперла в иномарке своего двухлетнего ребенка. Она оставила ключи внутри машины и не могла открыть дверь. На помощь женщине пришли прохожие и спасатели: один из них разбил стекло в двери автомобиля, после чего младенца вытащили. Женщине вернули сына, который испугался, но не пострадал.

Ингушетия Уголовное дело Суд Дети Женщины
04 июня 2024, 15:22
Подсудимые напали на приставов в суде Пушкино
РИА «Новости»
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Судебный процесс в Пушкинском городском суде над участниками преступной группировки сорвался. Подсудимые сломали клетку и напали на приставов. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На скамье подсудимых находились три человека. В какой-то момент они начали раскачивать и скакать по клетке, в которой они находились.

Суд
04 июня 2024, 15:19
Уголовное дело возбудили после высадки участников СВО из такси в Москве
РИА «Новости»
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В Москве возбудили уголовное дело о разжигании вражды после случая на МКАД. Таксиста обвинили в неуважении к россиянам и отказе обслуживать участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Производство начали по статье 282 УК России «Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Председатель СК Александр Бастрыкин запросил в московском следственном управлении доклад о расследовании.

По версии следствия, водитель такси негативно высказался в адрес россиян и высадил участников СВО из машины. Правоохранители устроили расследование после того, как информация о его выходке появилась в соцсетях.

Пассажиры вызвали такси после посиделок с шашлыками, в дороге обсудили оружие на СВО и теракт в «Крокус Сити Холле», сообщило ИА «Регнум». По их словам, водитель остановился на МКАД, потребовал отменить поездку и выйти из машины.

В Дмитрове начался судебный процесс над мужчиной, который 8 марта избил глухонемую женщину-таксиста. Он признал вину, но не раскаялся и не извинился, потерпевшая потребовала возместить моральный ущерб.

Уголовное дело Военные Такси Следственный комитет России Москва

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