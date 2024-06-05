Экс-замглавы Росприроднадзора арестовали по делу о мошенничестве

По версии следствия, Долматов привлек своих знакомых к созданию программы по учету негативного воздействия на окружающую среду. При поддержке замруководителя Росприроднадзора компания выиграла тендер и увеличила предполагаемые расходы.

Telegram-канал «Вести. Дежурная часть» со ссылкой на источник уточнил, что речь идет о сумме 307 миллионов рублей, которые достались фирме «Адиком Системс», которая разрабатывала программу по учету отходов в рамках госконтракта.

Олег Долматов работал в Росприроднадзоре с 2010 года. С поста заместителя руководителя ведомства его уволили в 2017 году по представлению премьер-министра Дмитрия Медведева.

В конце мая в следственный изолятор Орла отправили советника губернатора области Сергея Лежнева, подозреваемого в мошенничестве на сумму в 79 миллионов рублей. В последние полтора года арестованный занимался доставкой гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции.