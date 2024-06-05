05 июня 2024, 20:25

Экс-замглавы Росприроднадзора арестовали по делу о мошенничестве

РИА «Новости»
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Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Долматов отправился в следственный изолятор до 4 июля. Такое решение принял Преображенский суд Москвы, куда поступили материалы уголовного дела о мошенничестве с участием экс-чиновника. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы.

По версии следствия, Долматов привлек своих знакомых к созданию программы по учету негативного воздействия на окружающую среду. При поддержке замруководителя Росприроднадзора компания выиграла тендер и увеличила предполагаемые расходы.

Telegram-канал «Вести. Дежурная часть» со ссылкой на источник уточнил, что речь идет о сумме 307 миллионов рублей, которые достались фирме «Адиком Системс», которая разрабатывала программу по учету отходов в рамках госконтракта.

Олег Долматов работал в Росприроднадзоре с 2010 года. С поста заместителя руководителя ведомства его уволили в 2017 году по представлению премьер-министра Дмитрия Медведева.

В конце мая в следственный изолятор Орла отправили советника губернатора области Сергея Лежнева, подозреваемого в мошенничестве на сумму в 79 миллионов рублей. В последние полтора года арестованный занимался доставкой гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции.

Уголовное дело Суд Мошенничество Москва
05 июня 2024, 19:12
Стримерше Бажутовой вынесли приговор за фейки о российской армии
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Останкинский районный суд Москвы признал стримершу Анну Бажутову, известную как YokoBovich, виновной по делу о распространении ложной информации о ВС России. Ей дали 5,5 года колонии, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Суд назначил Бажутовой пять лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», - указали в ведомстве.

YokoBovich также запретили администрировать сайты в течение трех лет.

В ходе следствия выяснилось, что во время стрима Бажутова распространила недостоверные сообщения о действиях Вооруженных сил России.

Ранее в дискредитации ВС России уличили мэра украинского города Черновцы Романа Кличука. По данным Следственного комитета, он публиковал заведомо ложную информацию о происходящих на территории Украины событиях.

Суд Приговоры Россия Армия
05 июня 2024, 16:54
Подозреваемых в участии в экстремистской организации задержали в Москве
РИА «Новости»
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Группу из семи человек задержали в Москве по подозрению в организации и участии в экстремистском сообществе. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК, участники группировки готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов.

По данным следствия, организацию участники создали летом 2020 года. Свою деятельности они координировали через сообщество в одной из социальных сетей, где набирали новых членов, включая несовершеннолетних.

Группировка тщательно охраняла свои секреты и в чаты, где обсуждали предстоящие нападения, включали только знакомых, которые разделяли их взгляды и убеждения.

Московские криминалисты установили личности подозреваемых в ходе совместной работы с сотрудниками управления ФСБ и столичного главка МВД. При поддержке бойцов Росгвардии силовики 5 июня обыскали квартиры подозреваемых в рамках расследования уголовного дела об организации и участии в деятельности экстремистского сообщества.

Задержанных доставили в следственное отделение для допроса и других действий, необходимых для расследования. В ходе оперативных мероприятий сотрудники ведомства установят личности других участников группировки.

В середине апреля силовики обнаружили в Крыму ячейку неонацистской группы «Белая масть». В ходе операции сотрудники ФСБ и МВД задержали 12 участников организации.

Уголовное дело ФСБ СК РФ Росгвардия Экстремизм Москва
05 июня 2024, 15:46
Виновник взрыва в казарме под Белгородом получил 23 года колонии
РИА «Новости»
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Второй Западный окружной военный суд огласил приговор сержанту, который в Белгородской области запустил гранату в казарму. Преступнику назначили 23 года колонии строгого режима, сообщило РИА «Новости».

Будучи пьяным, мужчина взорвал казарму, в результате погибли семь человек, еще 16 сослуживцев получили ранения. Помимо тюремного срока, суд лишил сержанта воинского звания.

ЧП произошло в ночь с 13 на 14 января 2023 года, после празднования старого Нового года.

Военный проверял караулы и отчитывал подчиненных. От одного из них он потребовал вставить чеку обратно в гранату, а при отказе бросил снаряд в спальное помещение.

Ранее граната взорвалась в одном из жилых домов Саратова. Из-за взрыва погиб 72-летний мужчина, также пострадал 22-летний саратовец. Сотрудники МЧС провели эвакуацию и вывели из здания 15 человек.

Суд Взрывы Приговоры
05 июня 2024, 14:10
Резня в уфимском автобусе попала на видео
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В Уфе мужчина получил ножевое ранение из-за того, что сделал замечание пьяному пассажиру автобуса. Напавшего вычислили и объявили в розыск. 360.ru показал видео из салона транспортного средства.

На камеру попал момент, когда парень стоял в дверях и разговаривал по телефону, размахивая руками. Затем он набросился на мужчину с кулаками, а после - с ножом.

Одна из очевидиц рассказала, что пьяный громко общался и матерился. Его не смутило присутствие в автобусе детей и других людей. Когда обстановка накалилась, пассажир сделал ему замечание. В ответ мужчина достал нож, ранил попутчика и убежал. Пострадавший потерял много крови, ему вызвали скорую помощь.

Другая пассажирка заявила, что обидчик вел себя неадекватно и не реагировал на кондуктора. После замечания он обозвал другого мужчину оленем, набросился и во время драки порезал его.

Полиция подтвердила информацию о поножовщине. Агрессивного уфимца вычислили и объявили в розыск.

Драки Уголовное дело Башкирия Уфа

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