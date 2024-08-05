Экс-замглавы «Почты России» отправили в колонию на 3,5 года

Боксер Дмитрий Двали вступился в Феодосии за прохожего, потому что не мог поступить иначе. Об этом 360.ru рассказал брат спортсмена — Юрий Двали.

Напали толпой Он объяснил, что боксер вместе со своим другом просто попытался остановить нападавших, но в ответ мужчины вдевятером стали избивать молодых людей.

«Вступились за парня, попытались вмешаться, просто остановить драку. И ребята, которые избивали человека, переключились на них и толпой начали избивать двоих», - указал брат пострадавшего.

Он добавил, что Дмитрий - добрый и доброжелательный человек, который много занимается волонтерством и всегда помогает другим.

«Я никогда не сомневался, что он будет готов вступиться [за другого человека] в такой ситуации. Многие говорят, что он зря это сделал, но у него даже мысли [уйти] не возникло. Любой бы из нас, мы так воспитаны, у нас такой пример вокруг, старшее поколение, любой из нас бы так сделал», - объяснил молодой человек.

Спортсмен добавил, что сейчас Дмитрий находится в медучреждении и готовится к операции.

«Его перевели в другую больницу, ему предстоит операция, он сейчас находится в другой клинике, в Москве. Его обследуют врачи, сейчас будет известно, когда будет операция», - сообщил он.

Предстоит сложнейшая операция Ситуацию с побоями также прокомментировал тренер Двали - Иван Щелок. Он вспомнил, что Дмитрий пришел в секцию по боксу вместе со своим братом еще в 2009 году. По его словам, у ученика сильный удар, но он применяет свои умения только на ринге.

«Добрый, воспитанный, хороший человек. Дисциплинированный, и на улице он драться не станет», - рассказал тренер.

Он также сообщил, что операцию Двали проведут уже завтра - 6 августа. Преподаватель признался, что от нее отказались шесть профессоров, потому что ситуация очень сложная.

«Сказали, что удар очень неприятный, что шансы очень малы. Но мы верим в то, что они смогут это сделать», - заключил он.

Тренер добавил, что порядочные люди не станут никого бить ногами по голове. Он выразил надежду, что жизнь научит нападавших, как себя надо вести в обществе.

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело из хулиганства в покушение на убийство. По данным ведомства, на молодых людей напали девять мужчин, трое из которых работают охранниками в клубе, а остальные - разнорабочими.