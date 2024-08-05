05 августа 2024, 11:22

Экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории объявили в розыск

РИА «Новости»
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Бывшего замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского объявили в розыск. Данные о нем появились в базе МВД России.

«Разыскивается по статье УК», - написано в карточке.

По какой именно - не указано.

Соболевский родился во Фрязине. Сейчас мужчине 46 лет. В 2015 году экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории переехал в США, сообщил источник РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют новые публикации о якобы выявленных случаях допинга в российском спорте высших достижений, чтобы еще сильнее изолировать страну. Курировать этот проект должен беглый Тимофей Соболевский.

МВД также объявило в розыск политолога и публициста Федора Крашенинникова*. Мужчина уехал из России в Литву четыре года назад.

* Внесен Минюстом России в список физлиц-иноагентов

США Допинг Россия Фрязино
05 августа 2024, 10:39
Религиозных деятелей в Тюмени задержали за вербовку 19 террористов
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Силовики накрыли в Тюменской области канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации. Под подозрение попали два религиозных деятеля, которые собирали деньги и вербовали боевиков, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Приверженцев террористической организации задержали в Тюмени. По заданию эмиссаров два россиянина, будучи религиозными деятелями, завербовали 19 местных жителей для отправки в Сирию. Они же распространяли идеологию своей группировки в интернете и собирали деньги на ее нужды.

Следователи возбудили уголовные дела по статье 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности» и статье 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Силовики схватили подозреваемых и провели обыски в их домах.

Суд вынес приговор россиянину, которого задержали в Крыму при попытке пересечь границу ради службы в украинской армии. Его отправили на 6,5 года в колонию строгого режима.

Уголовное дело Терроризм ФСБ
05 августа 2024, 10:04
Политолога Крашенинникова объявили в розыск
РИА «Новости»
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Политолога и публициста Федора Крашенинникова* объявили в розыск. Карточка с его данными появилась в базе данных МВД России.

«Федор Геннадьевич Крашенинников*, 16.07.1976. Разыскивается по статье УК», - написано в карточке розыска.

Статья, по которой мужчину разыскивают, не указана.

В сентябре 2022 года Минюст объявил Крашенинникова* иностранным агентом. Политолог утверждал, что против него возбуждено уголовное дело о несоблюдении «иноагентского» законодательства.

Мужчина уехал из России в Литву в августе 2020 года, до этого он получил административный арест на семь суток по статье об оскорблении власти. Для Крашенинникова* это было уже второе подобное наказание: в 2019 году его оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост в Telegram-канале.

Крашенинников* был известен как постоянный автор в издании «Ведомости». Кроме того, он сотрудничал с радиостанцией «Эхо Москвы» в Екатеринбурге.

* Внесен Минюстом России в список физлиц-иноагентов

Уголовное дело Москва 2022 Литва Россия Екатеринбург Аресты Москва
05 августа 2024, 09:35
Врио начальника ростовского СИЗО-1 уволили и возбудили уголовное дело
РИА «Новости»
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Временно исполняющего обязанности начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнева уволили с должности без права на восстановление. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Ранее его отстранили от работы на время следствия после захвата заложников террористами. Как отметили в публикации, сразу после ЧП он ушел на больничный якобы из-за перелома ноги. В минувшую пятницу мужчина вернулся на работу. В этот же день его уволили.

В отношении Заболотнева возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Он стал врио начальника СИЗО в апреле. В середине июля начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку.

ЧП в ростовском СИЗО произошло 16 июня. Террористы взяли в заложники двух человек, в том числе начальника областного УФСИН. Во время штурма, который продлился три минуты, злоумышленников ликвидировали.

Уголовное дело СИЗО Мужчины Захват заложников в ростовском СИЗО
05 августа 2024, 06:32
Замначальника кубанского главка МЧС отправили в СИЗО
РИА «Новости»
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Заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко этапировали в Москву и заключили под стражу. Меру пресечения избрал Басманный суд, сообщил ТАСС.

«Симоненко был этапирован из Краснодара в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», - сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Расследованием уголовного дела занялся центральный аппарат Следкома. Что именно вменили кубанскому чиновнику, собеседник агентства не уточнил.

Генпрокуратура потребовала через Краснодарский краевой суд обратить имущество Симоненко и его родственников в доход государства. В правоохранительных органах заявили, что у них нашли более 50 объектов недвижимости, свыше 20 машин, 250 миллионов рублей на банковских счетах. Надзорное ведомство потребовало также уволить подозреваемого из МЧС.

Уголовное дело Коррупция МЧС РФ Аресты Краснодарский край

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