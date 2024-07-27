Экс-замглавы Минобороны Булгакову подберут сокамерников

«Офицер пройдет углубленное медицинское обследование: у него возьмут анализы на ряд инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, сифилис и некоторые другие», - сообщил собеседник агентства.

У Булгакова снимут отпечатки пальцев, а правоохранители досмотрят его личные вещи. Пока генерал будет на карантине, с ним поработает психолог.

Ранее бывший замглавы Минобороны просил не отправлять его в изолятор. Он и защита просили отпустить его под залог или отправить под домашний арест.

Булгакова заключили под стражу 26 июля. Правоохранители расследуют уголовное дело коррупционной направленности.

Генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии, а в сентябре 2022 года он оставил свою должность. Теперь его подозревают в растрате в особо крупном размере. При Булгакове действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости: мясо в пайках подменяли.