Экс-замглавы Фонда содействия реформированию ЖКХ Талалыкина арестовали
Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместитель руководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
«Суд постановил удовлетворить <…> в отношении Талалыкина меру пресечения в виде домашнего ареста», - отметили в суде.
Талалыкина подозревают в крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России.
Ранее Следственный комитет России арестовал активы бывших полицейских Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова, которые проходят по делу о взятке в пять миллиардов рублей. По версии следствия, экс-сотрудники МВД брали деньги у администратора криптобиржи, предлагая ему свое покровительство.