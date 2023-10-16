Экс-владельца обанкротившегося банка «Югра» отправили в СИЗО

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«Постановлением Замоскворецкого суда Москвы удовлетворено ходатайство прокуратуры об изменении Хотину меры пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу на срок три месяца», - сказал собеседник агентства.

Прокуратура попросила отправить экс-владельца банка в СИЗО, поскольку в 2022 году он нарушал предыдущую меру пресечения. Защита и сам бизнесмен попытались обжаловать постановление о заключении обвиняемого под стражу, сообщили в суде.

Хотин стал фигурантом уголовного дела о растрате 23 миллиардов рублей. Вместе с экс-владельцем «Югры» по нему проходят президент банка Алексей Нефедов, председатель правления кредитной организации Дмитрий Шиляев, а также директор московского филиала Нина Чернова. Все они отказались признавать вину.

По версии следствия, в 2014 году Хотин создал и возглавил преступную группу. Правоохранители пришли к выводу, что эта группа похищала деньги, выдавая заведомо невозвратные кредиты компания, подконтрольным экс-владельцу «Югры».

В июле Замоскворецкий суд отправил Нефедова в СИЗО. Меру пресечения ужесточили, поскольку президент банка пытался препятствовать производству по делу о растрате.