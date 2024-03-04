Экс-владельца банка «Югра» приговорили к 9 годам колонии по делу о растрате

Соучастников хищений также приговорили к лишению свободы. Экс-президента «Югры» Алексея Нефедова осудили на 8,5 года общего режима, а бывшего председателя правления банка Дмитрия Шиляева и экс-директора московского филиала Нину Чернову - к восьми и шести годам колонии соответственно.

Суд также решил взыскать с фигурантов уголовного дела более 17,3 миллиарда рублей в счет погашения ущерба вкладчикам банка.

Ранее сторона обвинения запросила у суда девять лет и 10 месяцев колонии для Хотина по делу о растрате, а также штраф в размере одного миллиона рублей. По версии следствия, подсудимый вместе с соучастниками выдавал заведомо невозвратные кредиты и похищал деньги.