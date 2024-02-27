27 февраля 2024, 06:37

Экс-совладельца ЧЭМК отпустили из полиции под подписку о невыезде

РИА «Новости»
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Челябинского бизнесмена Юрия Антипова вызвали в полицию на допрос по делу о мошенничестве. После дачи показаний его отпустили под подписку о невыезде, сообщил источник «Интерфакса».

«Он был допрошен, ему вручена подписка о невыезде, предупредили, что не должен покидать пределы страны», - сказал собеседник агентства.

Бывшего совладельца Челябинского электрометаллургического комбината доставили в полицию 26 февраля. В тот же день стало известно, что суд встал на сторону генпрокуратуры и одобрил передачу акций предприятия в пользу государства.

Арбитражный суд Свердловской области арестовал активы ЧЭМК , «Серовского завода ферросплавов» и «Кузнецких ферросплавов». Надзорное ведомство настаивало на том, что их приватизировали незаконно и передали в собственность граждан недружественных стран.

Задержания Уголовное дело Мошенничество Бизнес Аресты
27 февраля 2024, 05:09
Мужчина собирался маскировать бомбу грибами и устроить взрыв в Рубцовске
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Мужчина, готовивший взрыв в Рубцовске Алтайского края в День города, рассказал РИА «Новости» о планируемом теракте. Бомбу злоумышленник хотел замаскировать грибами.

Мужчина сообщил агентству, что его завербовала проукраинская террористическая организация «Легион „Свобода России“»* в 2022 году, когда он скрывался от мобилизации за границей. По заданию кураторов злоумышленник должен был устроить взрыв на центральной площади Рубцовска в День города.

Мужчина изготовил порох и закупил компоненты к бомбе. Замаскировать взрывное устройство он собирался грибами - положить их в корзину поверх бомбы.

Сейчас мужчина предполагает, что украинские кураторы вполне могли взорвать его самого вместе с бомбой. По его словам, ему не передали инструкцию к детонатору.

«Сигнал должен был проходить через телефон, через мобильный телефон. То есть это не я должен был поджигать собственно динамит, а одна кнопка, причем, неважно откуда - и взрыв. Очень мощный взрыв должен был быть», - рассказал он.

ФСБ возбудило против подозреваемого несколько уголовных дел, связанных с терроризмом. По совокупности обвинений ему грозит наказание вплоть до пожизненного.

В октябре прошлого года ФСБ задержала мужчину , который планировал подрыв горадминистрации Рубцовска. Во время обыска у него нашли компоненты и прекурсоры для создания бомбы, в том числе, взрывчатое вещество мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

* Запрещенная в России террористическая организация

Задержания Уголовное дело Мошенничество Бизнес Аресты
27 февраля 2024, 01:40
В Москве вынесли приговор двум участникам группы, убившей москвичей ради их квартир
РИА «Новости»
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В Москве вынесли приговор двум участникам организованной группы, которая убила двух жителей столицы для того, чтобы завладеть их квартирами. Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Московской области.

Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Эдуарда Некипелова и Николая Еремина.

В ходе рассмотрения выяснилось, что Некипелов получал информацию о собственниках квартир в столичном регионе, которые были социально не защищены, а также не имели родственников и близких людей. Он создал преступную организованную группу, в которую привлек двух своих знакомых, чтобы убить собственников и забрать их недвижимость.

Некипелов совершил убийства весной и летом 2011 года. В первом случае он вместе с соучастником убил мужчину. Второй жертвой группы стала женщина, которую вывезли в поле, где Еремин ее зарезал.

«Суд приговорил Некипелова к 23 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год и шесть месяцев, Еремина к 17 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год и шесть месяцев», - уточнило ведомство.

Приговор пока еще не вступил в законную силу.

Ранее представитель прокуратуры Татарстана Линара Чуркина в ходе прений по делу поволжского маньяка Радика Тагирова потребовала пожизненно лишить его свободы.

Уголовное дело Убийства Суд Видео Приговоры Россия
27 февраля 2024, 01:25
Педофил надругался над тремя девочками в Калуге
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Житель Калуги предстал перед судом за домогательства к трем девочкам. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области.

По версии следствия, 56-летний мужчина пришел на одну из детских площадок города и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех девочек восьми, девяти и 10 лет.

Россиянина приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии особого режима. Помимо этого, мужчине запретили работать с детьми ближайшие 16 лет. До этого осужденного уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление.

Ранее в Москве мужчина затащил в свою квартиру 12-летнюю девочку и изнасиловал ее. Сейчас следователи устанавливают возможных очевидцев преступления.

В декабре 2023 года в Тюмени возбудили уголовное дело о педофилии против тренера батутного центра. По версии следствия, мужчина изнасиловал шестиклассницу и совершал насильственные действия в отношении детей в торговом центре.

Суд Дети Преступления Мужчины
27 февраля 2024, 00:30
«Пытались выкинуть с 17-го этажа». Ночевавшей с тремя детьми в подъезде москвичке угрожали убийством
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Многодетной жительнице Москвы, которая вынужденно ночевала с тремя детьми в подъезде дома на Тагильской улице, стали поступать угрозы убийством. Противостояние с квартирантом перешло на новый уровень, когда его друзья решили схватиться за нож. Об этом женщина рассказала «360».

В декабре 2023 года москвичка сдала четырехкомнатную квартиру в аренду на полгода, а сама сняла жилье меньшей площади, но вскоре семью «попросили» уйти и ей пришлось вернуться по месту жительства. По ее словам, она попыталась объяснить ситуацию арендатору, но тот отказался съезжать, пока ему не вернут оплату.

Женщине с детьми и домашними животными пришлось ночевать на лестничной клетке, но после вмешательства СМИ, полиции, прокуратуры и органов опеки им на время предоставили социальное жилье.

Москвичка предложила арендатору найти новую квартиру, или снимать у нее только комнату, но мужчину отказался. Женщина подождала, когда квартирантов не будет дома и сменила замки. Теперь бывшие арендаторы ночуют у подъезда в машинах.

По словам женщины, друзья ее квартиранта ей угрожали и даже сломали дверь.

«Была еще драка около подъезда. Моего приятеля порезали ножом. Вчера уже меня пытались выкинуть с 17-го этажа», - рассказала она «360».

По словам многодетной матери, ей не только сломали дверь, но и «травили каким-то газом». Она также пожаловалась, что ее сына хотят лишить дееспособности и отправить в «психушку».

«Меня лишают родительских прав, детей хотят забрать в интернат», - поделилась она.

Москвичка рассказала «360», что сейчас на нее завели дела об оставлении детей в опасности, о мошенничестве, краже и порче чужого имущества.

«Еще я оказывается иноагент», - пожаловалась женщина.

По ее словам, ей еще предстоит суд по поводу штрафа на сумму 1 350 000 рублей.

Ранее юрист Константин Крохин заявил, что многодетной москвичке как жертве обмана необходимо обратиться в следственные органы и требовать выселения арендатора.

Драки Убийства Дети Прокуратура РФ Поножовщины Москва

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