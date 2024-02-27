Экс-совладельца ЧЭМК отпустили из полиции под подписку о невыезде

Мужчина, готовивший взрыв в Рубцовске Алтайского края в День города, рассказал РИА «Новости» о планируемом теракте. Бомбу злоумышленник хотел замаскировать грибами.

Мужчина сообщил агентству, что его завербовала проукраинская террористическая организация «Легион „Свобода России“»* в 2022 году, когда он скрывался от мобилизации за границей. По заданию кураторов злоумышленник должен был устроить взрыв на центральной площади Рубцовска в День города.

Мужчина изготовил порох и закупил компоненты к бомбе. Замаскировать взрывное устройство он собирался грибами - положить их в корзину поверх бомбы.

Сейчас мужчина предполагает, что украинские кураторы вполне могли взорвать его самого вместе с бомбой. По его словам, ему не передали инструкцию к детонатору.

«Сигнал должен был проходить через телефон, через мобильный телефон. То есть это не я должен был поджигать собственно динамит, а одна кнопка, причем, неважно откуда - и взрыв. Очень мощный взрыв должен был быть», - рассказал он.

ФСБ возбудило против подозреваемого несколько уголовных дел, связанных с терроризмом. По совокупности обвинений ему грозит наказание вплоть до пожизненного.

В октябре прошлого года ФСБ задержала мужчину , который планировал подрыв горадминистрации Рубцовска. Во время обыска у него нашли компоненты и прекурсоры для создания бомбы, в том числе, взрывчатое вещество мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

* Запрещенная в России террористическая организация