Экс-сотрудникам ПАО «Банк Екатерининский» вынесли приговор по делу о присвоении
Суд в Москве приговорил экс-сотрудников ПАО «Банк Екатерининский» Эдуарда Будишевского, Александра Бахматова, Елену Паневую и Киру Козадаеву к тюремным срокам по делу о присвоении. Их взяли под стражу после заседания, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Будишевский приговорен к десяти годам лишения свободы, Бахматов - к восьми, Панева - к шести, Козадаева - к четырем. Все с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - уточнили в ведомстве.
Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск о возмещении похищенных средств со всех осужденных. Также сохранили арест имущества Будишевского.
По информации прокуратуры, четверо заключенных, пользуясь служебным положением, в период с января 2003 года по март 2016-го похитили у банка более 625 миллионов рублей путем выдачи технических кредитов 35 подставным юрлицам.
Ранее суд в Москве вынес приговор по еще одному громкому делу. Двух бизнесменов осудили за мошенничество при строительстве космодрома Восточный.