Экс-сотрудникам ПАО «Банк Екатерининский» вынесли приговор по делу о присвоении

«Будишевский приговорен к десяти годам лишения свободы, Бахматов - к восьми, Панева - к шести, Козадаева - к четырем. Все с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - уточнили в ведомстве.

Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск о возмещении похищенных средств со всех осужденных. Также сохранили арест имущества Будишевского.

По информации прокуратуры, четверо заключенных, пользуясь служебным положением, в период с января 2003 года по март 2016-го похитили у банка более 625 миллионов рублей путем выдачи технических кредитов 35 подставным юрлицам.

Ранее суд в Москве вынес приговор по еще одному громкому делу. Двух бизнесменов осудили за мошенничество при строительстве космодрома Восточный.