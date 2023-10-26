Экс-сотрудник ФСБ Сенин заочно получил 9 лет тюрьмы за передачу крупной взятки
Экс-сотрудника Федеральной службы безопасности Дмитрия Сенина заочно приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Его обвинили в посредничестве при даче взятки бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Решение вынес 235-й гарнизонный военный суд, сообщил ТАСС.
«Суд постановил признать Сенина виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима», - сказал судья.
Из-за того, что Сенин находится в международном розыске, приговор ему вынесли заочно.
Бывшего сотрудника ФСБ признали виновным по статьям о посредничестве при даче особо крупной взятки и самовольном оставлении места службы. До этого следователи открыли против Сенина дело о дезертирстве, но суд переквалифицировал его.
Срок фактического приговора начнет исчисляться с момента задержания обвиняемого на территории России или экстрадиции в страну. Суд также вынес решение о лишении Сенина воинского звания полковника запаса и запретил ему в течение трех лет после отбытия наказания занимать должности в органах.
Как уточнили следователи, экс-сотрудник ФСБ участвовал в преступном сговоре с бывшим полковником МВД России Дмитрием Захарченко. Сенин стал посредником в передаче скидочной карточки ресторана La Maree, у владельца которого Захарченко вымогал крупные взятки. Самого полковника МВД ранее приговорили к 16 годам колонии.