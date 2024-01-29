Экс-следователю СК дали 11 лет колонии по делу о стрельбе в «Москва-Сити»
Замоскворецкий районный суд Москвы признал бывшего следователя столичного главка Следственного комитета России Левона Агаджаняна виновным в злоупотреблении полномочиями и фальсификации доказательств по делу о стрельбе в «Москва-Сити». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Суд приговорил его к 11 годам колонии общего режима», - говорится в сообщении.
Агаджанян расследовал перестрелку, произошедшую между охранниками двух бизнесменов в «Москва-Сити» в 2017 году. Во время конфликта погиб один человек, еще пятеро пострадали. Среди раненых оказались два сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии.
По информации следствия , во время расследования Агаджанян подделал некоторые протоколы и подменил гильзы. Кроме того, он незаконно привлек к уголовной ответственности трех оппонентов подозреваемых. Впоследствии дела против них закрыли.
Ранее по этому делу коллегия присяжных признала виновными двух бывших членов клуба боевых искусств «Скорпион».