29 января 2024, 13:39

Экс-следователю СК дали 11 лет колонии по делу о стрельбе в «Москва-Сити»

РИА «Новости»
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Замоскворецкий районный суд Москвы признал бывшего следователя столичного главка Следственного комитета России Левона Агаджаняна виновным в злоупотреблении полномочиями и фальсификации доказательств по делу о стрельбе в «Москва-Сити». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Суд приговорил его к 11 годам колонии общего режима», - говорится в сообщении.

Агаджанян расследовал перестрелку, произошедшую между охранниками двух бизнесменов в «Москва-Сити» в 2017 году. Во время конфликта погиб один человек, еще пятеро пострадали. Среди раненых оказались два сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии.

По информации следствия , во время расследования Агаджанян подделал некоторые протоколы и подменил гильзы. Кроме того, он незаконно привлек к уголовной ответственности трех оппонентов подозреваемых. Впоследствии дела против них закрыли.

Ранее по этому делу коллегия присяжных признала виновными двух бывших членов клуба боевых искусств «Скорпион».

Стрельба Следственный комитет России Москва
29 января 2024, 11:04
Московский суд заочно арестовал четверых иноагентов
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы заочно арестовал иностранных агентов Анну Бирюкову*, Киру Ярмыш*, Дмитрия Низовцева* и Марию Певчих*. Об этом сообщило РИА «Новости».

Все, кроме Бирюковой*, проходят по статье о распространении фейковой информации о деятельности Вооруженных сил России.

Ярмыш*, Низовцеву* и Певчих* также вменили призывы к организации деятельности экстремистского сообщества, а Бирюковой* - оправдание терроризма и призывы к осуществлению террористической деятельности.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории Российской Федерации или экстрадиции на территорию Российской Федерации», - заявили в суде.

В конце декабря 2023 года Марию Певчих* объявили в розыск , она занимает пост главы Фонда борьбы с коррупцией**.

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.

**Фонд борьбы с коррупцией, ФБК - организация признана иноагентом и экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена. Организацию ликвидировали по решению суда.

Суд Россия Иноагенты
29 января 2024, 10:59
Бывшего замминистра спорта Красноярского края будут судить по делу местного телеведущего
РИА «Новости»
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Завершилось расследование уголовного дела против бывшего первого заместителя министра спорта Красноярского края, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. Речь идет о Романе Сотникове, выяснил «Коммерсант-Сибирь».

Чиновник предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 21 августа по 7 сентября 2021 года госслужащий нарушил законодательство о закупках и сообщил своему знакомому, директору ООО «Современное производство», о конкурсе на субсидию при проведении церемонии награждения одаренных детей. Как выяснили правоохранители, фигурант попросил предоставить ему подходящую компанию для участия.

Победила общественная организация «Открытые сердца», ей выделили 5,5 миллиона рублей на мероприятие. В деле указали, что экс-замминистра спорта Красноярского края предложил директору ООО «Современное производство» сократить расходы на церемонию, пригласив наименьшее количество одаренных детей и вручив им дешевые подарки.

На мероприятие потратили чуть больше двух миллионов рублей. По версии следствия, оставшиеся 3,5 миллиона похитили директор ООО «Современное производство», красноярский телеведущий Максим Гуревич, и его заместитель Екатерина Романюк. Против них завели уголовное дело о мошенничестве, суд уже рассматривает материалы.

Ранее перед судом предстал бывший министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов. Он получил 12 лет колонии и штраф за взятку и мошенничество.

Суд Преступления Красноярский край
28 января 2024, 11:43
Жителя Саранска заподозрили в убийстве двоих мужчин из-за громкой музыки
Пресс-служба Следственного комитета
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В Саранске задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в двойном убийстве. Предположительно, он жестоко расправился с двумя молодыми людьми из-за громкой музыки, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Мордовия.

По данным ведомства, ночью 27 января рядом с припаркованным автомобилем у дома на проспекте 50-летия Октября нашли два трупа 28-летних мужчин. На их телах зафиксировали ножевые ранения.

Следователи подозревают в убийстве жителя дома, рядом с которым лежали трупы. По версии СК, молодые люди, находясь в салоне машины, громко слушали музыку. Это не понравилось соседу, он вышел на улицу с ножом и зарезал нарушителей покоя.

Сейчас подозреваемого допрашивают правоохранители, против него возбудили уголовное дело о двойном убийстве. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Балашихе суд приговорил 27-летнего местного жителя к 20 годам колонии строгого режима. Он поджег квартиру с тремя людьми и ограбил пенсионерку.

Убийства Полиция
28 января 2024, 00:37
Сжегших бабушку в Ступине подростков арестовали
РИА «Новости»
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Тушинский районный суд Москвы арестовал подростков, которых обвинили в поджоге жилого дома в городе Ступино в Московской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Судов общей юрисдикции столицы.

Двум подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу: на два месяца первому обвиняемому и на один месяц 28 суток второму. Еще одного фигуранта отправили под домашний арест до 23 марта.

В ночь на 22 января подозреваемые бросили коктейль Молотова в окно частного дома. Постройка сразу загорелась, пламя распространилось на 120 квадратных метров. В итоге жилище полностью сгорело. Пожарные обнаружили внутри тело 73-летней женщины.

По предварительным данным, подростки специально приехали из Коломны для поджога. Они получили заказ через мессенджер. Все трое фигурантов уголовного дела нигде не работают и не учатся.

Уголовное дело Поджоги Суд Ступино

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