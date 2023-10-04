Экс-редактора Первого канала Овсянникову приговорили к 8,5 года колонии
Суд приговорил бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову к восьми с половиной годам лишения свободы. Она будет отбывать срок в колонии общего режима, сообщил ТАСС.
Кроме того, Овсянниковой на четыре года запретили заниматься администрированием сайтов.
Журналистку признали виновной в распространении недостоверной информации о ВС России.
Басманный суд Москвы вынес приговор заочно: местонахождение экс-редактора Первого канала неизвестно. Она сбежала из-под домашнего ареста еще в октябре прошлого года. Бывший муж Игорь Овсянников отмечал, что она скрылась вместе с дочерью.
В прошлом году журналистка некоторое время работала в Германии, где, предположительно, продвигала «западную повестку».
Сейчас, по данным ее адвоката, Марина Овсянникова также находится за границей. где именно - неизвестно. В России ее объявили в международный розыск, а затем заочно взяли под стражу. Срок ареста будет исчисляться с момента задержания Овсянниковой в России.
При вынесении приговора суд учел позицию прокуратуры.