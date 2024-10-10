10 октября 2024, 09:36

Экс-председатель правления банка «Интеркоммерц» стал фигурантом дела Тимура Иванова

РИА «Новости»
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Фигурантом дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова о растрате стал бывший председатель правления банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский. Об этом сообщил ТАСС.

Центробанк отозвал лицензию у этого банка в феврале 2016 года, а в мае его объявили банкротом. Причиной стали нарушение нормативных актов и падение капитала ниже уставного минимума. На следующий год Бугаевского объявили в розыск за мошенничество и заочно арестовали в России.

Банкира задерживали в Чехии по ордеру, который выставили российские правоохранительные органы, но в 2019 году страна все же отказалась его выдать.

Обвинение в растрате Иванову предъявили 7 октября. Как считает следствие, бывший замминистра похитил у банка больше трех миллиардов рублей.

Задержали чиновника весной по делу о получении особо крупной взятки. Он находится под арестом.

Уголовное дело Банки Суд
09 октября 2024, 10:09
Дело о взятках в парке «Патриот» не связано с экс-замминистра обороны Поповым
РИА «Новости»
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Уголовное дело о коррупции, фигурантами которого стали бывшие сотрудники «Патриота», не связано с делом бывшего замминистра обороны Павла Попова и директора парка Вячеслава Ахмедова. Об этом РИА «Новости» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Против бывшего главного бухгалтера парка «Патриот» Андрея Пучкова и экс-начальника отдела закупок Ивана Трифоногло завели уголовное дело. Их обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Ее сумма превысила 27,5 миллиона рублей.

По данным следствия, фигуранты дела получили взятку от компании, которая выполняла госконтракт по техобслуживанию, за ослабление контроля и иное попустительство. Пучкова арестовали, Трифоногло отправили под домашний арест.

Первые обыски в «Патриоте» по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова провели в июле. Директор парка Вячеслав Ахмедов проходит подозреваемым в хищении средств. Его отправили под стражу, однако спустя время перевели под домашний арест.

Попова же обвиняют в хищении стройматериалов из парка для обустройства собственного загородного участка.

Уголовное дело Коррупция Аресты Парки
09 октября 2024, 07:56
Россиян предупредили о действующих от лица спецслужб мошенников
Freepik
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В России мошенники регулярно совершенствуют схемы по обману населения, одной из новых афер являются действия от лица якобы ФСБ. Об этом агентству «Прайм» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, такой «сотрудник» для подтверждения истинности своих намерений включает жертве «материалы прослушки», которые разыграны статистами, представляющими оператора и руководителя отделения.

Спустя некоторое время гражданин получает звонок «из банка», где ему вменяют ранее обсуждавшиеся схемы. Жертва убеждается, что «лжесиловик» не лгал ему и подается на уловки, из-за чего теряет деньги и обретает огромные долги.

«Они не только применяют методы убеждения и простого обмана, но и тонкие психологические приемы. Простой рецепт - не отвечать на незнакомые звонки», - объяснил Соловьев.

Ранее жительница Нижегородской области отдала лжесотрудникам банка 1,7 миллиона рублей.

ФСБ Мошенничество
09 октября 2024, 03:32
«Органы разберутся». Алаудинов заступился за своего адвоката
РИА «Новости»
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Подозреваемый в крупном мошенничестве адвокат Денис Шапиро представлял интересы командира спецназа «Ахмат» и помогал его бойцам. Апти Алаудинов прокомментировал в своем Telegram-канале его задержание.

«К задержанию Дениса Шапиро отношусь абсолютно спокойно. Если он виновен, то соответствующие органы разберутся. Однако еще никто не отменял презумпцию невиновности», - сказал он.

Алаудинов подтвердил, что Шапиро работал одним из адвокатов по делу об отравлении в феврале 2023 года. Командир «Ахмата» заявил, что даже в случае обвинительного приговора он останется благодарным адвокату за помощь бойцам на линии боевого соприкосновения, и призвал воздержаться от спекуляций на тему его задержания.

Замоскворецкий суд Москвы заключил Шапиро под стражу по делу о мошенничестве на сумму около 110 миллионов рублей.

«Известия» сообщили, что кроме работы с Алаудиновым по поводу покушения он также защищал интересы спецназа «Ахмат» и требовал возбудить дело о дискредитации армии после попавшей в интернет информации о конфликте в подразделении.

Задержания Уголовное дело Адвокаты
09 октября 2024, 00:06
Тела зарезанных в Тольятти девочек нашла десятилетняя сестра
РИА «Новости»
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Зарезанные в Тольятти девочки двух и пяти лет оказались родными сестрами. Всего в семье пятеро детей. Троих мать родила от своего первого сожителя, а сейчас женщина живет с отцом убитых девочек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Собеседник агентства подчеркнул, что самая старшая дочь живет отдельно от родителей, так как уже достигла совершеннолетия.

Остальным дочерям от первого сожителя 13 и 10 лет. Именно последняя девочка и нашла изрезанные трупы младших сестер.

«Семья положительная. До этого никаких психических отклонений [у подозреваемой в убийстве 13-летней девочки] не наблюдалось», - заявил источник.

Тела девочек двух и пяти лет с множественными ножевыми ранениями нашли в квартире многоэтажки в Комсомольском районе Тольятти. Следователи завели уголовное дело об убийстве двух малолетних. По данным СМИ, под подозрение в расправе над девочками попала их единоутробная 13-летняя сестра.

Уголовное дело Убийства Дети Семья

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