Экс-председатель правления банка «Интеркоммерц» стал фигурантом дела Тимура Иванова

Центробанк отозвал лицензию у этого банка в феврале 2016 года, а в мае его объявили банкротом. Причиной стали нарушение нормативных актов и падение капитала ниже уставного минимума. На следующий год Бугаевского объявили в розыск за мошенничество и заочно арестовали в России.

Банкира задерживали в Чехии по ордеру, который выставили российские правоохранительные органы, но в 2019 году страна все же отказалась его выдать.

Обвинение в растрате Иванову предъявили 7 октября. Как считает следствие, бывший замминистра похитил у банка больше трех миллиардов рублей.

Задержали чиновника весной по делу о получении особо крупной взятки. Он находится под арестом.