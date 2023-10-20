Экс-поставщика шапок-ушанок для МВД и Минобороны заочно арестовали в Москве

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Тверской районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего генерального директора компании «Швейное объединение „Оптима“» Михаила Педана по обвинению в мошенничестве и ограничении конкуренции. Об этом сообщило издание РБК.

Согласно базе данных СПАРК, Михаил Педан ранее был генеральным директором компании «Оптима», которая занималась поставками формы с 2002 по 2015 год. За это время она заключила 17 контрактов на общую сумму 686,4 миллиона рублей. В 2012 году «Оптима» подписала крупный договор о поставках с Минобороны, его сумма составила 1,6 миллиарда рублей.

Обвинения предъявили по нескольким эпизодам, произошедшем в 2017 году. Адвокат Михаила Педана сообщил, что в обвинении заявили ущерб в размере более 797 миллионов рублей, но подтвержденных данных об этом в материалах дела не обнаружено.

Сын Михаила Педана заявил в телефонном разговоре с РБК, что его отец уехал за границу на лечение осложнений онкологического заболевания еще в сентябре 2022 года. После возвращения он собирается дать необходимые пояснения полиции.

Ранее бывший начальник из Минобороны получил условный срок за хищение 300 миллионов рублей.