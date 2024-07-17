17 июля 2024, 21:43

Экс-полковника МВД арестовали по делу об убийствах бизнесменов

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Басманный суд арестовал полковника МВД России в отставке Владимира Новгородова. Он стал фигурантом дела по статье об убийствах и незаконном обороте оружия, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Мера пресечения в виде заключении под стражу избрана сроком на два месяца, то есть до 16 сентября 2024 года», - отметили в сообщении.

По предварительной версии, Новгородов действовал в составе организованной преступной группы. В 2004 году он дистанционно подорвал самодельную взрывчатку в Одинцовском городском округе Московской области.

Также, обвиняемый хранил у себя дома большое количество оружия и боеприпасов, которые принадлежали членам ОПГ. Жертвами группировки становились бизнесмены.

Ранее в Приморском крае задержали главу ОПГ и его соучастников. Следователи подтвердили их причастность к девяти случаям вымогательства.

Убийства Суд Преступления
17 июля 2024, 20:31
Экс-глава Шатуры Артюхин стал подозреваемым по делу о растрате
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Бывшего главу городского округа Шатура Алексея Артюхина заподозрили в растрате более 200 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Московской области.

По предварительной версии, чиновник совершил растрату бюджетных средств на сумму свыше 221,5 миллиона рублей. Деньги выделили на строительство водозабора и очистных сооружений.

Правоохранители провели обыски по месту работы подозреваемого, а также осмотрели его транспортные средства. В настоящее время с задержанным работают следователи. Они возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно о задержании экс-главы городского округа Шатура Алексея Артюхина. Неделей ранее он объявил о своем уходе с поста. Своим преемником Артюхин назначил Николая Прилуцкого.

Задержания Уголовное дело Чиновники Шатура
17 июля 2024, 17:46
Появились кадры допроса растоптавшего крест дагестанского блогера
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Ставшего фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих дагестанского блогера задержали и доставили на допрос к следователю. Видео общения осквернителя православного креста и правоохранителей опубликовала пресс-служба московского главка СК.

Молодого человека в наручниках завели в кабинет. В ходе общения блогер заявил, что приносит извинения всем христианам.

«О содеянном жалею, и больше никогда такое не повторится», - заявил задержанный.

В пресс-службе СК уточнили, что в ближайшее время молодому человеку предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Криминалисты провели обыск в квартире блогера и забрали его мобильный телефон, а также другие важные для расследования дела вещи. Следователи пообещали изучить социальные сети молодого человека на предмет других преступлений, которые он совершил.

Внимание на скандальный стрим блогера, где он растоптал православный крест под оскорбления христиан, обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он призвал правоохранителей найти осквернителя и привлечь его к ответственности.

По данным следователей , прямой эфир с публичным кощунством блогер вел в минувшую пятницу, 12 июля. Личность молодого человека быстро установили и задержали.

Уголовное дело Дагестан РПЦ Видео Блогеры Следственный комитет России Москва
17 июля 2024, 15:13
Экс-главу департамента культуры Москвы задержали по делу о восьми взятках
РИА «Новости»
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Задержанный в Москве бывший глава департамента культуры столицы Александр Кибовский стал фигурантом уголовного дела из-за подозрений в получении восьми взяток. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Бывший министр также проходит по одному эпизоду покушения на мошенничество, ему уже предъявили обвинение.

«Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в пресс-службе.

Ранее в среду «Интерфакс» сообщил, что в суд поступило ходатайство об аресте Кибовского.

Кибовский возглавлял департамент культуры Москвы в период с 2015 по 2023 годы. Мэр города Сергей Собянин в конце сентября 2023-го, после своего переизбрания, назначил новый состав членов правительства столицы, Кибовский в него не вошел.

Также ранее Кибовский на протяжении пяти лет руководил Мосгорнаследием, а до этого два года возглавлял Росохранкультуру.

Ранее в среду в Махачкале задержали замначальника линейного управления на транспорте МВД России Казбека Мурзаева. Его также заподозрили в получении взятки.

Коррупция Следственный комитет России
17 июля 2024, 12:38
Главреда издания «Точка ньюс» Дмитрия Фоминцева объявили в розыск
РИА «Новости»
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Уральского блогера и главреда издания «Точка ньюс» Дмитрия Фоминцева объявили в розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе данных угрозыска МВД России.

По какой статье разыскивают журналиста, не уточняется.

В комментарии 66.ru Фоминцев заявил, что находится в отпуске в Юго-Восточной Азии, что именно произошло, пока не знает.

«Родителей также вызвали на допрос. Силовикам на меня почему-то очень нужна характеристика от родителей. <…> Вернусь - все станет ясно», - добавил он.

В январе Фоминцева задерживали по статье об оскорблении чувств верующих, отметил «Коммерсант». Тогда он проходил свидетелем по делу, а в офисе «Точки ньюс» провели обыски. Журналист заявлял, что причиной для возбуждения дела стали его посты в Telegram весной и летом 2023 года.

«Жалобы я не успел изучить нормально, но заметил, что они касались митрополита Кульберга», - указывал Фоминцев.

Урал Журналистика

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