23 декабря 2024, 12:20

Экс-полковник полиции признался в убийстве пропавшего 20 лет назад журналиста

РИА «Новости»
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Полковник полиции в отставке Михаил Смирнов сознался в убийстве журналиста «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова, который без вести пропал в Санкт-Петербурге в июне 2004 года. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Полковник полиции в отставке Михаил Смирнов сознался в убийстве журналиста «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова, который без вести пропал в Санкт-Петербурге в июне 2004 года. Об этом сообщило издание « Фонтанка ».

Портал 78.ru писал, что 60-летнего экс-правоохранителя задержали еще в мае по подозрению в нескольких убийствах.

Полицейским в отставке якобы руководил криминальный авторитет Колесников, который сейчас живет за границей. По данным «Фонтанки», долгое время Смирнов отрицал свою вину, однако 18 декабря все же дал признательные показания в убийстве журналиста Максимова.

Михаил Смирнов рассказал сотрудникам полиции детали убийства и признался, что закопал его тело в Белоострове.

«Убивал вместе с Меликсетовым. Сначала оглушили ударом трубой по голове, потом на шнурке подвесили к шведской стенке и задушили», - гласила выдержка из протокола допроса бывшего полицейского, которую опубликовала «Фонтанка».

С 19 декабря оперативные, следственные и поисковые службы копают лесополосу, чтобы найти тело журналиста.

Ранее в Петербурге раскрыли убийство жителя Петергофа, совершенное 12 лет назад. Оказалось, что его убил 63-летний пенсионер, который ранее имел контакты с правоохранительными органами.

Убийства Преступления
23 декабря 2024, 11:41
Более 20 кг наркотиков спрятали в упаковки с кормом для котят в Чехове
Unsplash
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Водитель грузовика провез из Чехова в Тулу более 20 килограмм наркотиков в упаковке из-под корма для котят. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Запрещенные вещества находились в жестяных банках с этикеткой популярного корма для животных. Экспертиза показала, что порошок содержит мефедрон, общая масса наркотика составила 21 килограмм.

Получателя «корма для котят» задержали. На допросе мужчина признался, что планировал сбыть наркотики.

Ранее полиция задержала петербуржца, который собирался заниматься наркоторговлей. Он делал тайники с запрещенными веществами, но его поймали с поличным в Приморском районе.

При себе мужчина имел 2,5 грамма синтетического наркотика. До ареста преступник успел сделать четыре «закладки» в жилых домах на Богатырском и Коломяжском проспектах. Суд приговорил наркодилера к 11 годам тюрьмы.

Наркотики Чехов
23 декабря 2024, 09:39
Труп наркодельца обнаружили в цеху по изготовлению мефедрона под Тверью
Пресс-служба МВД
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Правоохранители накрыли нарколабораторию в Тверской области. Полицейские обнаружили там тело одного из наркодельцов, сообщила пресс-служба МВД.

Цех по изготовлению мефедрона выявили в деревне Неготино. Подпольная химическая лаборатория находилась в хозпостройке на территории частного домовладения. Организаторами оказались двое жителей Пеновского муниципального округа.

«Во время осмотра наркоцеха полицейские обнаружили в помещении тело одного из злоумышленников без внешних признаков насильственной смерти», - сообщили в МВД.

Подельника вскоре задержали и поместили в изолятор. Оперативники обнаружили в лаборатории двухлитровую колбу с 1,5 килограмма мефедрона, 15 десятилитровых бутылей с прекурсорами, 50-литровую емкость с химической жидкостью, перчатки, маски, насос и другое оборудование. По факту случившегося завели уголовное дело.

Сотрудники ФСБ и Росгвардии 9 декабря штурмом взяли нарколабораторию в Волгограде. Цех находился в арендованном частном доме. Силовики выломали дверь топором и задержали подозреваемого.

Наркотики Уголовное дело
23 декабря 2024, 08:56
Сотрудник ростовского СИЗО за 100 тысяч рублей водил женщин в мужские камеры
Global Look Press
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Один из сотрудников СИЗО-1 в Ростовской области, где летом произошло ЧП с заложниками, за деньги приводил женщин в мужские камеры. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника канала, 29-летний дежурный в свои смены приводил девушек из женского блока в камеру к одному из арестантов, который отбывал наказание за разбой и вымогательство и пользовался авторитетом среди других заключенных. За организацию таких встреч он брал около ста тысяч рублей.

Помимо этого, молодой сотрудник, сговорившись с арестантом, к которому приводил женщин, продавал на территории ростовского СИЗО мобильные телефоны и сим-карты.

Сейчас заключенного перевели в другую камеру и он находится в Новочеркасске, а сотрудника СИЗО поместили под домашний арест.

Незаконная деятельность дежурного вскрылась в результате пристальных проверок изолятора после ЧП, связанного с захватом заложников. Выяснилось, что арестанты могли покупать в камеры ножи (за пять тысяч рублей), сим-карты и телефоны (кнопочные за десять тысяч рублей, а сенсорные за 25 тысяч), уточнил собеседник Shot.

Именно в этом СИЗО 16 июня шестеро арестантов выбрались из камеры и взяли в заложники двух человек, в том числе начальника областного УФСИН. Захватчиков ранее приговорили по террористической статье. Во время штурма, который продлился три минуты, злоумышленников ликвидировали.

После захвата террористами ростовского СИЗО комиссия ФСИН России провела проверку. В результате 16 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, еще четверых уволили с занимаемых должностей. В середине июля начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку.

Преступления СИЗО Мужчины
23 декабря 2024, 03:40
Пьяный петербуржец устроил в магазине погром и уснул на шелковых платьях
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Пьяный мужчина в Санкт-Петербурге ворвался в магазин одежды, поломал мебель и уснул на дизайнерских шелковых платьях. Собственники оценили ущерб в 600 тысяч рублей. Видео погрома показала пресс-служба Росгвардии.

Мужчина в ночь на 22 декабря разбил стеклянную дверь магазина на Мытнинской набережной, вошел внутрь и устроил погром. Он сначала сломал мебель, затем опрокинул вешалку с платьями и уснул, облокотившись о диван. Наряд вневедомственной охраны Петроградского района разбудил 41-летнего хулигана и увез в 18-й отдел полиции.

«Ущерб на примерно 600 тысяч рублей. Испортил дизайнерскую коллекцию платьев из натурального шелка и поломал мебель, потом спать лег на эти самые платья», - сообщила администрация пострадавшего дома морды Ольги Швец.

В Сергиевом Посаде другой пьяный мужчина устроил дебош в продуктовом магазине. Он разбил несколько бутылок, а затем поколотилподростка.

Санкт-Петербург Преступления Магазины

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