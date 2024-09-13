Экс первого зампреда правительства Подмосковья отправили в СИЗО
Тверской суд принял решение арестовать бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна. Он стал фигурантом дела о взятке, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
«Постановлением удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бронштейна Ильи Михайловича», - отметили в сообщении.
Ранее в Следственном комитете подтвердили задержание экс первого зампреда правительства Подмосковья. Согласно предварительной версии, Бронштейн через посредника получил от коммерсанта взятку в размере 25 миллионов рублей.
Взамен гендиректор коммерческой организации хотел беспрепятственно участвовать в конкурсе на закупку интерактивных панелей в учебные заведения. Результаты расследования находятся под контролем Подмосковной прокуратуры.