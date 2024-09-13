13 сентября 2024, 18:33

Экс первого зампреда правительства Подмосковья отправили в СИЗО

РИА «Новости»
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Тверской суд принял решение арестовать бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна. Он стал фигурантом дела о взятке, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бронштейна Ильи Михайловича», - отметили в сообщении.

Ранее в Следственном комитете подтвердили задержание экс первого зампреда правительства Подмосковья. Согласно предварительной версии, Бронштейн через посредника получил от коммерсанта взятку в размере 25 миллионов рублей.

Взамен гендиректор коммерческой организации хотел беспрепятственно участвовать в конкурсе на закупку интерактивных панелей в учебные заведения. Результаты расследования находятся под контролем Подмосковной прокуратуры.

Задержания Суд СИЗО Москва
13 сентября 2024, 19:25
Гендиректора «Ленбытхима» отправили под домашний арест
РИА «Новости»
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Санкт-Петербургский военный суд отправил главу «Ленбытхима» Дениса Михайлова под домашний ареста. Его заподозрили в мошенничестве с госконтрактами на сумму более 115 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Судья отклонил ходатайство СК о заключении под стражу гендиректора ООО „Ленбытхим“ Дениса Михайлова. В отношении него избрали меру пресечения в виде домашнего ареста», - указали в инстанции.

По данным следствия, при исполнении госконтрактов, заключенных с АО «Военторг», глава «Ленбытхима» завысил цены на сырье и материалы. Тем самым подозреваемый присвоил на этом более 20 миллионов рублей.

О задержании Михайлова стало известно 12 сентября. В ходе проверки следователи выяснили, что у него в собственности есть объекты недвижимости в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турции.

Ранее суд арестовал бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна по делу о коррупции.

Санкт-Петербург Суд Аресты
13 сентября 2024, 13:37
Суд оставил под стражей фигурантку дела о торговле детьми
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Мосгорсуд отклонил апелляцию адвоката и оставил под стражей Юлию Логинову, которой предъявили обвинение в торговле детьми. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Женщину задержали в прошлом году , когда ее ребенок попал в больницу и у него в крови обнаружили запрещенные препараты. Позже ДНК-экспертиза показала, что ни один из 15 детей Логиновой не является ей родным.

По данным следствия, женщина и ее подельницы находили беременных, желавших сделать аборт, и убеждали сохранить детей, окружая всей необходимой заботой. После родов они забирали младенцев и, подделывая документы, оформляли их как своих. Всего следователи выявили почти два десятка таких эпизодов.

Сама подсудимая признала вину и начала активно помогать органам в расследовании.

В августе в этом уголовном деле появился 13-й фигурант.

Уголовное дело Суд Дети Торговля
13 сентября 2024, 08:04
Свидетели подтвердили причастность Вовк и Цыганенко к убийству Дарьи Дугиной
РИА «Новости»
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Свидетели подтвердили причастность украинки Натальи Вовк и ее соотечественника Богдана Цыганенко к убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщил ТАСС.

Дугина погибла в возрасте 29 лет. Ее убили вечером 20 августа 2022 года. Автомобиль журналистки подорвали на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

В ЦОС ФСБ 22 августа сообщили, что убийство раскрыто. По данным ведомства, причастной к преступлению является гражданка Украины Наталья Вовк. После убийства российской журналистки она вместе с дочерью сбежала в Эстонию через Псковскую область. Для организации убийства Вовк арендовала квартиру в том же доме, где жила Дугина.

Вовк и Цыганенко заочно обвиняются в убийстве общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти. Оба заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

ФСБ СК РФ Погибла Дарья Дугина
13 сентября 2024, 05:41
Имущество топ-менеджера «Росатома» Сахарова арестовали по делу о взятках
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы арестовал имущество на сумму более 100 миллионов рублей, принадлежащее топ-менеджеру госкорпорации «Росатом» Геннадию Сахарову и его супруге. Об этом говорится в материалах дела о взятке, которые оказались в распоряжении РИА «Новости».

Суд наложил арест на три квартиры в Москве, три автомобиля и одно машиноместо. При этом почти все имущество было оформлено на жену Сахарова.

Недвижимость находится в разных жилых комплексах столицы, но квартиры имеют примерно одинаковую площадь - от 63 до 66 квадратных метров. Машиноместо арестовали в ЖК, расположенном на проспекте Вернадского.

Под арест попал автомобиль Zeekr 001 2023 года выпуска, чья рыночная стоимость составляет около семи миллионов рублей. Он принадлежит супруге Сахарова.

Вторая арестованная машина относится к 2022 году выпуска, а третий автомобиль нашли при обыске загородного дома четы возле Внуково. По документам авто числится на балансе ООО «Интэнс Инжиниринг», бенефициаром которого является Сахаров.

Сахарова арестовали в конце марта. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере, но свою вину он не признал.

Уголовное дело Суд Коррупция Недвижимость Машины Аресты Росатом Квартиры

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