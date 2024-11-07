По данным издания, полковник стал фигурантом дела по статье о превышении должностных полномочий. На время следствия Колесникова поместили в изолятор временного содержания.

Также в Петербурге арестовали замглавы комитета по транспорту Рената Ягудина. Его взяли с поличным при получении взятки на сумму 2,5 миллиона рублей. Дома у чиновника нашли около 30 миллионов рублей наличными.

Ранее силовики задержали единственную в российской столице женщину-инспектора ДПС Марию Колпак. Против нее завели несколько уголовных дел, среди них «Вымогательство группой лиц с применением насилия». Женщину отправили под домашний арест.