07 ноября 2024, 00:46

Экс-начальника управления уголовного розыска задержали в Петербурге — СМИ

РИА «Новости»
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Силовики задержали бывшего руководителя главного управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленобласти Олега Колесникова. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, полковник стал фигурантом дела по статье о превышении должностных полномочий. На время следствия Колесникова поместили в изолятор временного содержания.

Также в Петербурге арестовали замглавы комитета по транспорту Рената Ягудина. Его взяли с поличным при получении взятки на сумму 2,5 миллиона рублей. Дома у чиновника нашли около 30 миллионов рублей наличными.

Ранее силовики задержали единственную в российской столице женщину-инспектора ДПС Марию Колпак. Против нее завели несколько уголовных дел, среди них «Вымогательство группой лиц с применением насилия». Женщину отправили под домашний арест.

Санкт-Петербург Задержания Уголовное дело
07 ноября 2024, 00:20
Мигрант угрожал ножом воспитателю детсада в Калуге
Freepik
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Мужчина угрожал расправой воспитателю детского сада в Калуге. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял уголовное дело на контроль, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, уроженец одной из среднеазиатский республик с ножом ворвался в детский сад, куда ходит его сын. Мужчина стал угрожать воспитателям расправой.

Правоохранители установили, что подозреваемый получил гражданство России в 2017 году. Уголовное дело завели статье «Угроза убийства или причинением тяжкого вреда здоровью». Кроме того, проводится проверка законности получения мужчины российского паспорта.

Ранее сообщалось, что выходец из Киргизии в Подмосковье угрожал отрезать голову девятилетнему ребенку. Правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемый присылал угрозы в школьный чат.

Уголовное дело Мигранты Россия Мужчины Детские сады Следственный комитет России
06 ноября 2024, 20:16
Против обозвавшей строителей «русней» москвички завели дело об экстремизме
Фото: freepik.com
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Арестованная до 2 января за нападение с травматическим пистолетом на строителей в подъезде дома жительница московского района Некрасовка попала под административное дело о пропаганде и публичной демонстрации нацистской и другой экстремистской символики. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кузьминского районного суда сообщил RT.

В ведомстве журналистам заявили, что даты заседания по рассмотрению дела пока не назначили. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следователей для обыска квартиры, где проживала обвиняемая.

Сейчас москвичка проходит только по уголовному делу о хулиганстве с применением оружия.

Вооруженная травматическим пистолетом жительница Некрасовки напала на шумевших в подъезде рабочих со словами, что «не намерена терпеть русню». Женщину не смутило, что ее неадекватное поведение жильцы начали снимать на видео. Кадры разошлись по социальным сетям, московский главк МВД после проверки завел уголовное дело. Обвиняемую в хулиганстве суд арестовал до 2 января 2025 года.

Уголовное дело Суд Оружие Экстремизм Москва
06 ноября 2024, 19:26
Силовики нашли шестого беглеца из липецкой колонии
РИА «Новости»
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Правоохранители задержали шестого заключенного, сбежавшего из исправительной колонии в Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

«Шестой осужденный <…> задержан сотрудниками УИС Липецкой области во взаимодействии с сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Воронежской области в жилом массиве села Полинино Тамбовской области. При задержании сопротивление не оказывал», - отметили в управлении.

По данным «Известий» , преступник является уроженцем Узбекистана, его зовут Тургун Абдуллаев. Заключенного обнаружили в поселке совхоза Песковатский в Липецкой области. Он прятался в заброшенном доме и планировал сбежать из страны.

О побеге шестерых заключенных из ИК-2 стало известно 26 октября. Для этого они сделали самодельные лопаты и рыли ими подкоп.

СК предъявил начальнику цеха исправительной колонии обвинение в халатности.

Силовики оперативно задержали пятерых сбежавших.

Один из пойманных беглецов рассказал, что двое заключенных направились в Подмосковье, а четверо планировали вернуться в Узбекистан. По его словам, из колонии они выбрались по тоннелю.

Заключенные Задержания Побеги Липецкая область
06 ноября 2024, 19:01
Мытищинского живодера арестовали до 21 декабря
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Мытищинский городской суд Московской области арестовал до 21 декабря мужчину, который привязал двух собак к легковому автомобилю и протащил их на высокой скорости по дороге в Мытищах. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Сам мужчина на процессе назвал себя жертвой травли со стороны соседей и полиции.

«С собаками я жестоко не обращался. Когда все происходило, меня подрезал мужчина с оружием и сказал, чтобы их отвязывал. Я испугался и начал дальше отъезжать. В этот момент они поскользнулись. Я увидел, посадил их в багажник - это все есть в уголовном деле», - сказал он.

Житель Мытищ добавил, что рассказал обо всем следователю. Также он отметил, что после ситуации на дороге соседи якобы устроили ему травлю и порезали колеса на машине.

«Мне фекалиями измазали машину, ударили лопатой по голове. После этого мне пришлось защищаться. Приезжали по несколько человек и пытались меня избить», - сказал обвиняемый.

Он также добавил, что у него остался сын, а решение о мере пресечения «ломает ему судьбу».

«Ребенок был каждый день с отцом, а теперь не увидит его полтора месяца. Мне все равно, судья принял решение, которым поставил крест на судьбе ребенка. Ему ломают судьбу. Он пять лет был с отцом, день ото дня. Жалею о своем поступке, но что я могу поделать? Дурацкое стечение обстоятельств в итоге вылилось в такую ситуацию», - заключил мужчина.

В прокуратуре Московской области добавили, что обвиняемый не признал вину в совершении преступления и просил избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

В конце сентября в Мытищах на Лесопарковой улице мужчина привязал к заднему бамперу ВАЗ-2104 двух собак. После этого он сел за руль и протащил их по асфальту. Животные выжили. Местные жители написали заявление в полицию и помогли вычислить номер машины.

Животные Живодеры

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