07 ноября 2024, 09:57

Экс-начальника управления уголовного розыска Петербурга и Ленобласти задержали силовики

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Силовики задержали бывшего руководителя управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олега Колесникова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».

Никаких деталей собеседник агентства при этом не уточнил. Также не привел информацию и о процессуальном статусе Колесникова.

Официально данные о его задержании пока не подтверждены Известно, что Колесников проработал в петербургской полиции четверть века. В мае его назначили заместителем главы МВД Северной Осетии.

Полиция
07 ноября 2024, 09:07
В Перми задержали управляющую пансионата после смерти двух постояльцев
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В Перми задержали управляющую пермским пансионатом «Долголетие», где умерли два человека. Женщине предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным ведомства, с 1 июля по 4 октября в пансионате находились два пенсионера, которые в итоге скончались, предположительно, из-за ненадлежащего ухода за ними. Местные СМИ сообщали, что людей даже морили голодом.

Следователи уже осмотрели место происшествия и изъяли нужные документы. Сейчас они продолжают допрашивать свидетелей и потерпевших. Предстоит провести судебные экспертизы.

«В настоящее время обвиняемая задержана. В ближайшее время следователями будет направлено в суд ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», - уточнили в ведомстве.

В прошлом году четыре пенсионера отравились химической жидкостью в частном пансионате для пожилых и инвалидов в Якутске. В Удмуртии парами хлора отравились четыре пенсионерки, три из которых скончались.

Уголовное дело Пермь
07 ноября 2024, 00:46
Экс-начальника управления уголовного розыска задержали в Петербурге — СМИ
РИА «Новости»
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Силовики задержали бывшего руководителя главного управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленобласти Олега Колесникова. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, полковник стал фигурантом дела по статье о превышении должностных полномочий. На время следствия Колесникова поместили в изолятор временного содержания.

Также в Петербурге арестовали замглавы комитета по транспорту Рената Ягудина. Его взяли с поличным при получении взятки на сумму 2,5 миллиона рублей. Дома у чиновника нашли около 30 миллионов рублей наличными.

Ранее силовики задержали единственную в российской столице женщину-инспектора ДПС Марию Колпак. Против нее завели несколько уголовных дел, среди них «Вымогательство группой лиц с применением насилия». Женщину отправили под домашний арест.

Санкт-Петербург Задержания Уголовное дело
07 ноября 2024, 00:20
Мигрант угрожал ножом воспитателю детсада в Калуге
Freepik
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Мужчина угрожал расправой воспитателю детского сада в Калуге. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял уголовное дело на контроль, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, уроженец одной из среднеазиатский республик с ножом ворвался в детский сад, куда ходит его сын. Мужчина стал угрожать воспитателям расправой.

Правоохранители установили, что подозреваемый получил гражданство России в 2017 году. Уголовное дело завели статье «Угроза убийства или причинением тяжкого вреда здоровью». Кроме того, проводится проверка законности получения мужчины российского паспорта.

Ранее сообщалось, что выходец из Киргизии в Подмосковье угрожал отрезать голову девятилетнему ребенку. Правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемый присылал угрозы в школьный чат.

Уголовное дело Мигранты Россия Мужчины Детские сады Следственный комитет России
06 ноября 2024, 20:16
Против обозвавшей строителей «русней» москвички завели дело об экстремизме
Фото: freepik.com
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Арестованная до 2 января за нападение с травматическим пистолетом на строителей в подъезде дома жительница московского района Некрасовка попала под административное дело о пропаганде и публичной демонстрации нацистской и другой экстремистской символики. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кузьминского районного суда сообщил RT.

В ведомстве журналистам заявили, что даты заседания по рассмотрению дела пока не назначили. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следователей для обыска квартиры, где проживала обвиняемая.

Сейчас москвичка проходит только по уголовному делу о хулиганстве с применением оружия.

Вооруженная травматическим пистолетом жительница Некрасовки напала на шумевших в подъезде рабочих со словами, что «не намерена терпеть русню». Женщину не смутило, что ее неадекватное поведение жильцы начали снимать на видео. Кадры разошлись по социальным сетям, московский главк МВД после проверки завел уголовное дело. Обвиняемую в хулиганстве суд арестовал до 2 января 2025 года.

Уголовное дело Суд Оружие Экстремизм Москва

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