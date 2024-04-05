05 апреля 2024, 19:34

Экс-начальника ОВД «Коммунарский» арестовали

РИА «Новости»
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Щербинский суд Москвы в пятницу заключил в СИЗО бывшего начальника отдела полиции «Коммунарский» Андрея Тургенева по делу о незаконной миграции. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Тургеневу меры пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали агентству.

Тургенева уволили из органов. Его и старшего инспектора по вопросам миграции задержали по подозрению в том, что они могли получать деньги за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Организация незаконной миграции».

Ранее МВД России разработало законопроект об ужесточении госконтроля в сфере миграции. В министерстве предложили вдвое сократить срок пребывания в стране, ввести цифровые профили мигрантов и разрешить депортацию без решения суда.

Уголовное дело Суд Россия Деньги Полиция Москва
05 апреля 2024, 15:07
Убитых сотрудников сельхозкооператива нашли у реки в Ростовской области
РИА «Новости»
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В Ростовской области убили двух сотрудников сельскохозяйственного кооператива. Их машину и тела нашли у реки в Зимовниковском районе. Видео с места преступления показала пресс-служба регионального СУ СК России.

Мужчины 1983 и 1971 годов рождения 2 апреля уехали с работы, с тех пор их не видели. Родственники обратились в полицию. Брошенную открытой машину и тела с признаками насильственной смерти нашли в Зимовниковском районе. Криминалисты осмотрели место происшествия.

По факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России «Убийство двух и более лиц». Материалы передали первому отделу по расследованию особо важных дел.

Во Владивостоке спустя 30 лет раскрыли убийство семьи из пяти человек, в том числе трех детей. Преступники разделались с ними ради квартиры, которую продали, купили иномарку и разбили ее в ДТП.

Уголовное дело Убийства
05 апреля 2024, 12:54
Следователи выявили связь между терактом в «Крокусе» и Украиной
РИА «Новости»
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К теракту в «Крокусе» может быть причастна Украина. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, специалисты нашли связь.

Следователи заполучили данные с телефонов обвиняемых в теракте в Подмосковье. В устройствах специалисты нашли фотографии людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов. Кроме того, соучастники и куратор списывались 24 февраля - в день годовщины СВО.

«Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», - передали в СК России.

Следственный комитет продолжает проверять причастность украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций к массовому убийству людей в концертном зале Подмосковья.

В теракте в «Крокус Сити Холле», очевидно, есть украинский след. Об этом говорили ранее в российском министерстве иностранных дел. Но республика не принимает никаких решений без указаний Запада. Ранее дипломат Мария Захарова предупредила, что Россия не станет церемониться со спонсорами киевского режима.

Военные Россия Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»
05 апреля 2024, 12:24
«Был нормальным». Мать подозреваемого шокировало покушение на губернатора в Апатитах
Пресс-служба Следственного комитета
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Напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса мужчина перед преступлением ходил к врачу. Его мать заявила «360», что поведение сына не вызывало опасений.

Женщину шокировало произошедшее. Мать нападавшего не смогла уточнить мотив преступления.

«Не знаю я [причину покушения]. Он был нормальным вчера <…>. День провел нормально, по врачам ходил», - сказала она.

Андрея Чибиса ранили ножом на выходе из дома культуры в Апатитах сразу после встречи с местными жителями. Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина рассказала «360», что мероприятие проходило в открытом формате, на него могли прийти все желающие. Чиновнику сделали операцию, он пришел в сознание и записал видеообращение.

Преступника обезвредил боец Росгвардии. Нападавший оказал сопротивление и получил выстрел в ногу. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Чиновники
05 апреля 2024, 12:18
СК показал орудие покушения на губернатора Мурманской области
Пресс-служба Следственного комитета
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СК показал видео с места, где произошло нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Кадры опубликовала пресс-служба ведомства.

На обнародованной видеозаписи можно увидеть нож, которым преступник ударил губернатора. У холодного оружия черно-синяя рукоять, а длина лезвия составляет примерно восемь-девять сантиметров.

Сотрудники Росгвардии оперативно задержали нападавшего, когда тот пытался скрыться с места преступления. Подозреваемым оказался житель города Апатиты. На допросе мужчина признался , что ударил ножом губернатора из-за неприязни, хотя не знал его лично.

Пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина рассказала, что Чибис пришел в сознание после операции. По ее словам, покушение произошло после открытой встречи губернатора с жителями Апатитов.

Состояние пострадавшего также прокомментировал главврач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев. К счастью, преступник не задел аорту, поэтому Чибиса удалось спасти, подчеркнул он.

Уголовное дело Больницы Преступления Видео Оружие

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