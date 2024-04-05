Экс-начальника ОВД «Коммунарский» арестовали

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Тургеневу меры пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали агентству.

Тургенева уволили из органов. Его и старшего инспектора по вопросам миграции задержали по подозрению в том, что они могли получать деньги за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Организация незаконной миграции».

Ранее МВД России разработало законопроект об ужесточении госконтроля в сфере миграции. В министерстве предложили вдвое сократить срок пребывания в стране, ввести цифровые профили мигрантов и разрешить депортацию без решения суда.