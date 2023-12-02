Экс-министру транспорта Чувашии предъявили обвинение в двух преступлениях

По версии следствия, в декабре 2022 года, еще будучи министром, Осипов организовал незаконное заключение муниципального контракта на капремонт и содержание одной из дорог в Чебоксарах с фирмой, которой руководил его знакомый. При этом организация не соответствовала условиям закупки, и ущерб региональному бюджету превысил семь миллионов рублей. А в июне Осипов, по предварительным данным, представил в казначейство фиктивный документ для перевода выделенных на контракт денег министерства на посторонние цели. Республиканский Минфин заблокировал перевод.

Владимира Осипова допросили в присутствии адвокатов. Он полностью признал вину и сообщил о соучастнике преступлений. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения.

О задержании экс-министра транспорта Чувашии стало известно сегодня ночью. В чем его подозревают, тогда не сообщалось.

Максимальная санкция по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) - лишение свободы на 10 лет. За организацию неправомерного оборота средств платежей (часть 3 статьи 33, часть 1 статьи 187 УК РФ) обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.