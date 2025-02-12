Экс-мэру Сочи Копайгородскому продлили арест до середины мая

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича на срок три месяца», - отметили в сообщении Судья отказал стороне защиты в ходатайствах об изменении меры пресечения на иную, не связанную с нахождением под стражей.

Экс-мэра Сочи заподозрили в получении взятки от бизнесмена в размере 43 миллионов рублей. Копайгородскому передали средства через супругу, которая выступила в роли посредника. Также ему инкриминируют хищение двух земельных участков общей стоимостью 3,7 миллиона рублей.

Также суд продлил срок домашнего ареста на три месяца жене бывшего мэра города Сочи Янине Копайгородской. Ее задержали по делу о растрате, когда она пришла на допрос, сообщали «Известия».