12 февраля 2025, 18:19

Экс-мэру Сочи Копайгородскому продлили арест до середины мая

РИА «Новости»
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Мещанский суд Москвы продлил арест бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому на три месяца. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича на срок три месяца», - отметили в сообщении Судья отказал стороне защиты в ходатайствах об изменении меры пресечения на иную, не связанную с нахождением под стражей.

Экс-мэра Сочи заподозрили в получении взятки от бизнесмена в размере 43 миллионов рублей. Копайгородскому передали средства через супругу, которая выступила в роли посредника. Также ему инкриминируют хищение двух земельных участков общей стоимостью 3,7 миллиона рублей.

Также суд продлил срок домашнего ареста на три месяца жене бывшего мэра города Сочи Янине Копайгородской. Ее задержали по делу о растрате, когда она пришла на допрос, сообщали «Известия».

Суд Сочи Аресты
12 февраля 2025, 19:17
Основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова освободили из-под стражи
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Задержанного в Марий Эл по делу о мошенничестве основателя EdTech-компании iSpring Юрия Ускова освободили в зале Йошкар-Олинского суда. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Отказали в ходатайстве следователя о домашнем аресте, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий», - рассказал адвокат Матвей Цзен.

Также из-под стражи освободили главу администрации Оршанского района Александра Плотникова, который также стал фигурантом уголовного дела. Какую ему избрали меру пресечения, не уточняется.

Заведенное против Ускова дело связано с покупкой земельного участка в 2013 году. По версии следствия, покупка прошла по заниженной цене.

Ранее за предпринимателя вступился заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков. Он заявил, что основатель iSpring принесет гораздо больше пользы на свободе , и что таких предпринимателей в стране нужно ценить.

Уголовное дело Суд Мошенничество
12 февраля 2025, 18:46
«У меня нет никаких сил». Обманутая племянником Варнавы пенсионерка — о своем состоянии
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Мошенники, среди которых был 19-летний племянник Екатерины Варнавы, не только попытались похитить деньги у 87-летней пенсионерки из Мытищ, но и навредили ее эмоциональному состоянию. Об этом 360.ru сообщила сама пострадавшая.

«Я слова сказать не могу, у меня нет никаких сил, и все болит. Я совершенно не в состоянии», - рассказала она о своем самочувствии.

Пенсионерка предположила, что задержанный аферист является лишь одним из звеньев крупной мошеннической цепи.

Пострадавшая выразила надежду, что следователи поймают остальных участников преступной схемы.

Ответить на вопрос о том, в каком именно банке у нее хранились деньги, женщина не смогла.

«Я не помню, в каком банке выпускалась моя карточка», - сказала пенсионерка.

Ранее стало известно, что племянника Варнавы Георгия арестовали. Он был одним из курьеров, который забрал деньги у жертвы телефонных мошенников. Его поймали в момент передачи 350 тысяч рублей.

Мытищи Мошенничество Екатерина Варнава
12 февраля 2025, 17:51
Задержанного за участие в мошеннической схеме племянника Варнавы арестовали
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Выступившего в качестве курьера в мошеннической схеме по хищению денег у 87-летней пенсионерки из Мытищ 19-летнего юношу арестовали. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что пожилая жительница Подмосковья пострадала от действий телефонных мошенников в начале февраля.

Представившиеся сотрудниками правоохранительных органов злоумышленники связались с пенсионеркой по телефону и убедили снять все деньги с банковских счетов и передать курьеру, чтобы их сохранить.

Поверившая обману пенсионерка пришла в кредитное учреждение, где сотрудники быстро раскрыли мошенническую схему и вызвали полицию. Оперативники договорились с пострадавшей, чтобы та встретила курьера и передала ему 350 тысяч рублей. Когда молодой человек взял деньги, его задержали.

В ходе допроса задержанный пояснил, что предложение о работе курьером получил в одном из мессенджеров. В его обязанности входила распечатка листов с адресами и сбор денег.

Криминалисты завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Юноше предъявили обвинение, а суд по ходатайству следователей отправил его в следственный изолятор.

Имени арестованного участника преступной схемы в прокуратуре не назвали.

По данным источника 360.ru , обвиняемым стал племянник актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы Георгий. По неподтвержденной информации, он взял деньги у пенсионерки 5 февраля. За день до этого пострадавшая передала другому курьеру мошенников еще 200 тысяч рублей.

Уголовное дело Прокуратура РФ Мытищи Мошенничество Аресты Екатерина Варнава
12 февраля 2025, 15:23
Обвинение запросило домашний арест основателя IT-компании iSpring
РИА «Новости»
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Следствие попросило отправить под домашний арест основателя IT-компании iSpring в Марий Эл Юрия Ускова. Об этом 360.ru сообщил его брат Владимир.

«На данный момент официальное обвинение еще не предъявили. В ближайшее время начнется суд об избрании меры пресечения, сторона обвинения ходатайствует о домашнем аресте», - сказал он.

Ранее стало известно, что Ускова задержали по подозрению в крупном мошенничестве. Дело связано с покупкой земельного участка в 2013 году. По версии следствия, сделка состоялась по заниженной цене. Предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил главе комитета нижней палаты парламента по безопасности Василию Пискареву поручение обратиться в правоохранительные структуры из-за задержания Юрия Ускова. После этого глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад об основаниях возбуждения дела против бизнесмена.

Уголовное дело Суд Аресты Следственный комитет России

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