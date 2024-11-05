Экс-мэра Сургута Филатова задержали по делу о коммерческом подкупе

Мошенники стали звонить россиянам и просить у них деньги под видом умерших родственников. Об этом сообщила kp.ru.

По данным издания, преступники используют искусственный интеллект, который подделывает голоса умерших. Подобный звонок от мошенников получила одна из россиянок. С ней связались посреди ночи и голосом ее покойной матери стали выпрашивать деньги.

Мошенники сообщили, что тибетские монахи якобы научились организовывать контакт с того света. Они попросили 20 тысяч рублей, чтоб продлить связь «матери» еще на несколько минут.

Муж потерпевший смог привести ее в чувства и не дал ей отправить деньги аферистам.

Также мошенники стали чаще находить жертв на сайтах знакомств. По данным «Известий» , аферисты часто маскируются под людей, которые якобы попали в беду, и просят финансовую помощь.