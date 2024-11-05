05 ноября 2024, 16:31

Экс-мэра Сургута Филатова задержали по делу о коммерческом подкупе

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Бывшего мэра Сургута Андрея Филатова задержали по делу о коммерческом подкупе. Его заключили под стражу сроком на два месяца, сообщила пресс-служба судов Югры.

Дело рассматривалось в Нижневартовском городском суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

«Филатову Андрею Сергеевичу, обвиняемому по части 8 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации (\"Коммерческий подкуп\" - прим. ред.), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 3 января 2025 года», - уточнила пресс-служба инстанции.

Филатов ушел с должности мэра в апреле 2024-го, на которой находился с 2021 года. До этого назначения он занимал пост председателя наблюдательного совета авиакомпании Utair.

Уголовное дело ХМАО Суд
05 ноября 2024, 09:36
Мошенники стали звонить россиянам под видом умерших родственников
Pxhere
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Мошенники стали звонить россиянам и просить у них деньги под видом умерших родственников. Об этом сообщила kp.ru.

По данным издания, преступники используют искусственный интеллект, который подделывает голоса умерших. Подобный звонок от мошенников получила одна из россиянок. С ней связались посреди ночи и голосом ее покойной матери стали выпрашивать деньги.

Мошенники сообщили, что тибетские монахи якобы научились организовывать контакт с того света. Они попросили 20 тысяч рублей, чтоб продлить связь «матери» еще на несколько минут.

Муж потерпевший смог привести ее в чувства и не дал ей отправить деньги аферистам.

Также мошенники стали чаще находить жертв на сайтах знакомств. По данным «Известий» , аферисты часто маскируются под людей, которые якобы попали в беду, и просят финансовую помощь.

Рубль Искусственный интеллект Деньги
04 ноября 2024, 09:31
Укравший сливочное масло и шампуни москвич получил почти 2 года ИК строгого режима
РИА «Новости»
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Житель Москвы, укравший из магазина шесть шампуней и столько же упаковок сливочного масла, получил реальный срок. Суд приговорил мужчину к одному году и восьми месяцам колонии строгого режима, сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, шампунь и масло подсудимый украл из магазина «Перекресток», переложив товар из продуктовой корзины в подарочный пакет.

Вместе с ним он с невозмутимым видом проследовал мимо кассы к выходу. Там мужчину остановил охранник и попросил пройти в служебное помещение магазина, но злоумышленник сбежал.

Против москвича возбудили дело по статье «Грабеж». В дальнейшем он признал вину и мог бы получить более мягкое наказание, но выяснилось, что у него уже есть неснятые и непогашенные судимости.

Ранее его привлекали к уголовной ответственности по статьям о краже, грабеже и покушениям на преступления по этим статьям.

Суд Кражи Москва
04 ноября 2024, 05:05
Вышедший на свободу педофил-убийца запугал жителей новосибирского села
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Вышедший из тюрьмы педофил-убийца Александр Кужилов уже год держит в страхе жителей поселка Чистоозерное в Новосибирской области. Родители боятся отпускать девочек, так как мужчина караулит их у школы и стадиона, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Кужилов отбывал наказание за изнасилование и убийство восьмилетней девочки, в тюрьме он провел 20 лет. Уже год он находится на свободе и жители бьют тревогу - его стали все чаще замечать у школы и стадиона.

Мать 15-летней Виктории рассказала, что Кужилов напугал ее дочь, девочка спряталась от него в соседнем дворе, вызвала полицию.

«Приехала полиция, мы дали показания. Его задержали, Виктория его опознала. Он отнекивался», - рассказала собеседница телеканала.

Кужилов заявил, что административный протокол и штраф аннулировали. Он заявил, что переезжает в Омск и пообещал, что «рецидива не будет».

На Сахалине поймали сбежавшего из психбольницы педофила-рецидивиста. Александр Нагорный сбежал из-под стражи во время прохождения судебно-психиатрической экспертизы.

Штрафы Убийства Школы Тюрьмы Мужчины Изнасилования Полиция
03 ноября 2024, 18:45
«Черный лесоруб» незаконно спилил 167 деревьев в Удмуртии
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В Кезском районе «черный лесоруб» незаконно вырубил 167 деревьев. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Лесничество лишилось берез, елей, пихт, сосен и осин на общую сумму в более чем 2,6 миллиона рублей. Подозреваемым оказался 60-летний местный житель, который продал незаконно спиленные деревья на перерабатывающие предприятия.

«В настоящее время полицейским следствием возбуждено и расследуется уголовное дело», - заявили в МВД.

По статье мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее четырех жителей Удмуртии задержали за незаконную вырубку леса. По факту случившегося также завели уголовное дело.

Уголовное дело Удмуртия

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